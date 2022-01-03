«Девять дней провел в коме». Житель Прикамья умер после драки на корпоративе

Умерший мужчина. Фото из личного архива семьи.

Вечером 24 декабря в кафе «Гранат» в Губахе сотрудники железнодорожного цеха отмечали корпоратив. Работники веселились, отдыхали, провожали старый год. Одновременно в кафе сидели еще несколько компаний. В 23:15 между 33-летним железнодорожником Егором и неизвестным мужчиной произошла ссора.

- По записям с камер наблюдения видно, как Егор и еще несколько человек вышли на крыльцо, - рассказывает супруга Егора Ольга. - Один из них ударил мужа по лицу, он упал и потерял сознание. Потом он начал его бить ногами. За мужа пытался заступиться молодой человек, но его тоже ударили. Когда избиение закончилось, какая-то женщина вызвала мужу «скорую».

Егора с тяжелейшими травами привезли в больницу, а в полицию от сотрудников медучреждения сразу поступило сообщение о конфликте. Силовики приехали в кафе и задержали подозреваемого. Как рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе главка МВД, им оказался 38-летний местный житель. Мужчину отправили в изолятор, а за жизнь Егора боролись врачи.

Девять дней избитый мужчина провел в коме в отделении реанимации Городской клинической больницы № 4. Местные жители поддерживали родных Егора и самого мужчину в социальных сетях.

«Выздоравливай Егор, вся Губаха за тебя переживает», «Егор, тебя здесь ждут!Выкарабкивайся, парень», «Дай бог выздоровления», - писали местные жители.

Но, к несчастью, утром 3 января Егор умер. Теперь Ольга ищет свидетелей драки. Всех, кто стал очевидцем произошедшего, просят звонить ей по телефону 8-952-659-24-02 или писать Ольге на страницу в социальной сети.

В ГУ МВД по Пермскому добавили, что в связи со смертью мужчины расследованием уголовного дела будут заниматься следователи СКР по Пермскому краю.

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