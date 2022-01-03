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Происшествия3 января 2022 12:15

«Девять дней провел в коме». Житель Прикамья умер после драки на корпоративе

Теперь супруга погибшего пермяка ищет свидетелей произошедшего
Виктор Правдин
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Умерший мужчина. Фото из личного архива семьи.

Умерший мужчина. Фото из личного архива семьи.

Вечером 24 декабря в кафе «Гранат» в Губахе сотрудники железнодорожного цеха отмечали корпоратив. Работники веселились, отдыхали, провожали старый год. Одновременно в кафе сидели еще несколько компаний. В 23:15 между 33-летним железнодорожником Егором и неизвестным мужчиной произошла ссора.

- По записям с камер наблюдения видно, как Егор и еще несколько человек вышли на крыльцо, - рассказывает супруга Егора Ольга. - Один из них ударил мужа по лицу, он упал и потерял сознание. Потом он начал его бить ногами. За мужа пытался заступиться молодой человек, но его тоже ударили. Когда избиение закончилось, какая-то женщина вызвала мужу «скорую».

Егора с тяжелейшими травами привезли в больницу, а в полицию от сотрудников медучреждения сразу поступило сообщение о конфликте. Силовики приехали в кафе и задержали подозреваемого. Как рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе главка МВД, им оказался 38-летний местный житель. Мужчину отправили в изолятор, а за жизнь Егора боролись врачи.

Девять дней избитый мужчина провел в коме в отделении реанимации Городской клинической больницы № 4. Местные жители поддерживали родных Егора и самого мужчину в социальных сетях.

«Выздоравливай Егор, вся Губаха за тебя переживает», «Егор, тебя здесь ждут!Выкарабкивайся, парень», «Дай бог выздоровления», - писали местные жители.

Но, к несчастью, утром 3 января Егор умер. Теперь Ольга ищет свидетелей драки. Всех, кто стал очевидцем произошедшего, просят звонить ей по телефону 8-952-659-24-02 или писать Ольге на страницу в социальной сети.

В ГУ МВД по Пермскому добавили, что в связи со смертью мужчины расследованием уголовного дела будут заниматься следователи СКР по Пермскому краю.

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