В арендованной квартире в Магадане убили 20-летнюю пермячку

Молодые люди встречались пять лет. Фото: личные страницы/ВКонтакте

- Возможно, он хотел ее просто напугать - придушить, но не рассчитал силы, - рассуждает подруга убитой пермячки.

17 декабря в Магадане в квартире по улице Пролетарская, 81 сыщики нашли тело 20-летней девушки. Там же находился и ее 25-летний молодой человек. Его доставили в отдел и после допроса возбудили уголовное дело по статье «убийство». На время следствия он будет находиться в СИЗО.

- 14 декабря 2022 года двое молодых людей, приехавших из Перми, находились в арендованной квартире. На почве возникших личных неприязненных отношений у 25-летнего подозреваемого возник умысел, направленный на причинение смерти подруге, реализовывая который, он перекрыл рукой дыхательные пути потерпевшей. В результате наступила смерть девушки от механической асфиксии, - сообщили в СУ СК России по Магаданской области.

Как рассказала «Комсомолке» подруга убитой, Настя и Сергей (имена изменены - Ред.) встречались пять лет. Девушка росла в поселке Сылва, в порядочной семье, а ее будущий молодой человек был родом из Перми и в свои 25 лет уже не раз сидел в тюрьме.

Подозреваемый Сергей. Фото: личная страница ВКонтакте

- Так получилось, что мать Насти родила ее в 14 лет. Конечно, это очень рано, но, несмотря на это, семья у них очень порядочная, дружная и очень большая, - рассказывает подруга убитой девушки. - Бабушка Насти в свое время взяла под опеку и усыновила целую свору детей, по-моему, у них в семье было порядка 20 ребятишек, все они жили дружно и во всем друг другу помогали. Так что отзываются об этой семье в поселке только положительно. Как и почему Настя связалась с таким человеком, я ума не приложу, близкие подруги говорят, что сильно влюбилась.

Недавно молодая пара решила отправиться на заработки в Магадан, но сперва Настя улетела туда с подругой, а потом купила билет своему возлюбленному. Он прилетел, устроил скандал и задушил ее.

- Возможно, убивать он ее не хотел, но не рассчитал силы, - продолжает подруга. - Что у них там были за заработки, я достоверно не могу сказать, но близкие друзья Сергея говорят, что работа была связана с запрещенными веществами. После убийства Сергей с подругой три дня сидели в квартире с телом Насти, а когда подруга пошла на так называемую работу, ее задержали полицейские. Не знаю, была ли она в разработке или полицейских насторожило ее странное поведение, но после задержания они нагрянули в их арендуемую квартиру, там и обнаружили тело Насти. Странно, почему родным сразу не сообщили о произошедшем, ведь Настин паспорт был при ней, полицейские могли бы позвонить и обо всем рассказать. К телефону Насти никто не подходил несколько дней, а о том, что произошло, родные узнали из соцсетей.

Убитая Настя. Фото: личная страница ВКонтакте

«Нам пять дней ничего не сообщали. Мы считаем, что он намеренно ее убил. Это была не пьяная ссора. Результаты экспертизы также показали, что наша родственница находилась в адекватном состоянии», - поделились в соцсетях близкие убитой девушки.

Вскоре тело Насти доставили из Магадана в родной поселок, где ее и похоронили. По словам подруги, за услуги транспортировки родным пришлось заплатить порядка 150 тысяч рублей.

- Очень жаль Настю, вся жизнь у нее была впереди. Недавно читала подобную историю, где пермяк-рецидивист убил свою молодую возлюбленную. Страшно это все, - сказала подруга убитой девушки.

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