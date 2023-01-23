На востоке Прикамья спасли заблудившихся туристов

Туристов искали спасатели и полицейские. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Спасибо за то, что у нас в стране есть такие люди, которые, жертвуя собой, спасают жизни других людей! – слова благодарности передали прикамским спасателям двое жителей Нижнего Тагила.

19 января туристы решили устроить себе путешествие на снегоходе. Зацепили прицеп к автомобилю и поехали в сторону Пермского края. Они добрались до Горнозаводского района, разбили стоянку, пересели на снегоход и отправились покорять просторы прикамской земли.

Было еще светло, мужчины уехали от места стоянки на приличное расстояние, а спустя несколько часов поняли, что заблудились. Пока путешественники наматывали километры на снегоходах, в баках предательски заканчивался бензин. Когда стемнело, мужчины поняли, что самим им не выбраться. К счастью, телефоны были заряжены и ловили сеть.

Гости из Нижнего Тагила благодарили спасателей.

- Туристы позвонили в 0.05 20 января на телефон 112, - рассказали в пресс-службе администрации Чусовского городского округа. - На поиски выехали спасатели Горнозаводского и Чусовского районов, а также сотрудники полиции.

Стоянка путешественников находилась в 55 км от Горнозаводска. Спасатели нашли их автомобиль, а далее отправились искать заблудившихся.

- После того, как двигаться на автомобиле стало невозможным, поиски продолжились на снегоходе, местность там труднопроходимая, - рассказывают спасатели. - Чтобы не посадить батареи телефонов, туристам сказали выходить на связь каждые 2-2,5 часа и сообщать о своем состоянии. Также им было рекомендовано развести костер.

По координатам, которые сообщили туристы спасателям, стало понятно, что они находятся от них в 35 км. Примерно в 8 утра мужчины были найдены – сильно замерзшими, но живыми. Их снегоход заправили, и гости из Тагила отправились за спасателями к месту стоянки автомобиля. Оттуда туристы отправились домой.

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