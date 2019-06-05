«Они жгли свои сапоги, чтобы согреться».В Прикамье спасли туристов, перевернувшихся на лодке

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-05T09:56:36+03:00

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Весенний сплав для двух пермяков едва не закончился гибелью. 8 мая компания друзей отправилась на сплав на реку Койва. Часть плыла на катамаране, а два человека сплавлялись на байдарке. Последним не повезло - лодку затянуло под топляк, и она развалилась.

Помочь ребятам никто из проплывающих мимо не мог - все лодки и катамараны сразу же затягивало. Друзья потерпевших крушение сообщили в службу спасения. ЧП в районе Старого Бисера произошло днем, а вызов поступил только ночью.

Спасатели Сергей Сараев Антон Худяков отправились выручать туристов. Обнаружили ребят на небольшом островке.

- Находились Никита и Михаил на небольшом островке из топляка. Этакий плотик из нескольких бревен и стал их спасением. Лодка, на которой шли туристы, развалилась и ее затянуло под топляк. Нас туда же притянуло. К счастью, нашу лодку не порвало корягами, - вспоминает Сергей Сараев.

Туристы сильно замерзли. Чтобы хоть как-то согреться, им пришлось сжечь свои сапоги. Спасатели пересадили пострадавших с обмороженными руками и ногами к себе в лодку. От госпитализации ребята отказались.

Оказалось, что байдарка, на которой плыли друзья была самодельна - ее соорудили из подручных материалов.

- Было установлено, что двухместную байдарку перед сплавом горе-туристы соорудили сами, просто приделали к имеющемуся тену корпус из подручных средств. Спасло мужчин то, что на них были надеты спасательные жилеты, при этом затянутые на все застежки. Стоит отметить также, что группа туристов была зарегистрирована как положено, - рассказывают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU