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Общество23 января 2023 9:55

Пермячка отсудила у больницы 700 тысяч рублей за смерть отца от онкологии

Врачи дважды не могли поставить мужчине правильный диагноз
Алена ОВЧИННИКОВА
Когда врачам удалось поставить правильный диагноз, болезнь уже не поддавалась лечению.

Когда врачам удалось поставить правильный диагноз, болезнь уже не поддавалась лечению.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы были очень близки с папой, - сдерживая слезы, объясняла на суде пермячка – дочь умершего от онкологии 66-летнего мужчины. – Проводили вместе выходные и праздники, он обожал нянчиться с внучками.

В 2019 году пенсионер обратился в ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н.Гринберга» из-за растущей на плече родинки. Врачи удалили ее, отправили на гистологическое исследование, но ничего подозрительного не обнаружили. Через год мужчина обратился в больницу еще раз и пожаловался на объемное образование в подмышечной впадине. Медики сказали, что воспалился лимфоузел, взяли у него образец ткани на гистологию, однако онкологию вновь не выявили.

А через 10 месяцев состояние мужчины резко ухудшилось. Появилась слабость, начала подниматься температура, пропал аппетит и появились боли. Мужчина решил обследоваться, и врачи быстро поставили ему диагноз «меланома кожи» с поражением поджелудочной железы и метастазами практически во всех внутренних органах. Из-за запущенности онкологическое заболевание лечению уже не поддавалось.

- Состояние папы к тому времени стало практически паллиативным, два месяца его давали обезболивающее, а потом его не стало, - объясняла на процессе дочь умершего мужчины.

Потерявшая папу пермячка подала иск к больнице Гринберга из-за того, что медики дважды не смогли выявить у ее отца онкологический диагноз. Она близко к сердцу приняла уход отца, и из-за переживаний у нее ухудшилось здоровье.

- В ходе судебного процесса была проведена экспертиза в Кировском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, которая установила причинно-следственную связь между дефектами диагностики и запущенностью онкологического процесса, - рассказал «Комсомольской правде» генеральный директор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых, он представлял интересы истицы в суде. - Женщина просила возместить ей моральный ущерб в сумме три миллиона рублей, но суд взыскал в ее пользу 700 тысяч рублей. Это решение провозгласил 19 января Кировский районный суд Перми.

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