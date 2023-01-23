Пермячка отсудила у больницы 700 тысяч рублей за смерть отца от онкологии

Когда врачам удалось поставить правильный диагноз, болезнь уже не поддавалась лечению. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы были очень близки с папой, - сдерживая слезы, объясняла на суде пермячка – дочь умершего от онкологии 66-летнего мужчины. – Проводили вместе выходные и праздники, он обожал нянчиться с внучками.

В 2019 году пенсионер обратился в ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н.Гринберга» из-за растущей на плече родинки. Врачи удалили ее, отправили на гистологическое исследование, но ничего подозрительного не обнаружили. Через год мужчина обратился в больницу еще раз и пожаловался на объемное образование в подмышечной впадине. Медики сказали, что воспалился лимфоузел, взяли у него образец ткани на гистологию, однако онкологию вновь не выявили.

А через 10 месяцев состояние мужчины резко ухудшилось. Появилась слабость, начала подниматься температура, пропал аппетит и появились боли. Мужчина решил обследоваться, и врачи быстро поставили ему диагноз «меланома кожи» с поражением поджелудочной железы и метастазами практически во всех внутренних органах. Из-за запущенности онкологическое заболевание лечению уже не поддавалось.

- Состояние папы к тому времени стало практически паллиативным, два месяца его давали обезболивающее, а потом его не стало, - объясняла на процессе дочь умершего мужчины.

Потерявшая папу пермячка подала иск к больнице Гринберга из-за того, что медики дважды не смогли выявить у ее отца онкологический диагноз. Она близко к сердцу приняла уход отца, и из-за переживаний у нее ухудшилось здоровье.

- В ходе судебного процесса была проведена экспертиза в Кировском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, которая установила причинно-следственную связь между дефектами диагностики и запущенностью онкологического процесса, - рассказал «Комсомольской правде» генеральный директор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых, он представлял интересы истицы в суде. - Женщина просила возместить ей моральный ущерб в сумме три миллиона рублей, но суд взыскал в ее пользу 700 тысяч рублей. Это решение провозгласил 19 января Кировский районный суд Перми.

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