Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 22 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 22 января 2023 года зафиксировали 14 чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами: по 3 пожара - в Перми и Пермском округе; 2 пожара - в Кунгурском округе; по 1 пожару - на территориях Березниковского, Кудымкарского, Верещагинского, Частинского, Горнозаводского и Нытвенского округов.

В пяти случаях причиной возникновения пожаров стали неправильное устройство или неисправность дымовых труб. Погибших и пострадавших нет.

В Перми 22 января 2023 года очагами загорания стали – баня в Орджоникидзевском районе, многоквартирные дома жилые дома в Свердловском и Дзержинском районах; в Пермском округе – баня, частные жилые дома; автомобили - в Верещагинском и Кунгурском округах; в бани - в Кудымкарском, Частинском и Горнозаводском округах; в многоквартирные жилые дома - в Березниковском и Кунгурском округах; дощаный сарай - в Нытвенском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 22 января 2023 года на территории Пермского края 247 профилактические группы в количестве 546 человек осуществили 3465 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 5535 человек, распространили 5037 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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