Сводка пожаров. Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 19 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 19 января 2023 года зафиксировали 11 чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами: 3 пожара - в Перми; 2 пожара - в Чайковском округе; по 1 пожару - на территориях Горнозаводского, Соликамского, Октябрьского, Кунгурского, Куединского и Юсьвинского округов.

В пяти случаях основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем. На пожарах погибших и пострадавших.

В Перми 19 января 2023 года очагами загорания стали – частный жилой дом в Мотовилихинском районе, многоквартирные жилые дома в Орджоникидзевском и Свердловском районах; в Чайковском округе - многоквартирный жилой дом и мусор; частные жилые дома - в Куединском, Соликамском и Юсьвинском округах; баня - в Октябрьском округе; дровяник - в Горнозаводском округе; многоквартирный жилой дом - в Кунгурском округе.

ПОЖАР В КУНГУРЕ 19 ЯНВАРЯ 2023

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Блюхера в Кунгуре поступило 19 января 2023 года в 12:18.

К месту очага загорания прибыли аварийно-спасательные формирования МЧС по Пермскому краю в составе 20 человек и 5 единиц техники.

По прибытии было установлено, что горение происходит внутри квартиры жилого дома на площади 0,5 кв. метров. Локализацию очага загорания пожарные провели в 12:22, ликвидировали пожар - в 12:23.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных, звеном газодымозащитной службы при помощи спасательного устройства из квартиры, где произошел пожар был спасен мужчина. На пожаре погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении», - сообщили в краевом МЧС.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 19 января 2023 года на территории Пермского края 165 профилактические группы в количестве 398 человек осуществили 1776 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2792 человека, распространили 2326 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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