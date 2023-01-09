В Пермском крае буду судить мужчину, который возомнил себя самураем и пытался на ходу разрубить машину бывшей жены

С момента трагедии прошел год. Фото: Соцсети

- Следователи провели очную ставку и пришли к выводу, что в сговор мужчины не вступали. Поэтому одного из них будут судить только за ДТП со смертельным исходом, второго - по статье «хулиганство». Оба дела с утвержденным прокурором заключением уже в суде, ждем даты заседания, - говорит адвокат Кирилла Соснина - мужа погибшей в аварии Натальи Ежовой.

Напомним, 22 января 2022 года в страшной аварии на федеральной трассе «Подъезд к Перми от «М7 Волга» оборвалась жизнь 25-летней Натальи Ежовой. В ее «Ладу Калину» на полном ходу врезался внедорожник Toyota Highlander. После столкновения пьяные водитель Евгений и пассажир Владимир бросили свой джип и пытались скрыться в лесу. Полицейские задержали гонщиков и увезли в отдел. Позже выяснится, что за полчаса до этой аварии гонщики на Toyota Highlander, устроили погоню за машиной, в которой ехала бывшая супруга Владимира Анастасия со своим молодым человеком Виталием (имена пары изменены - Ред.), и на ходу пытались разрубить машину самурайским мечом.

- Проезжая возле Краснокамского кладбища, я услышал сильный удар по задней части машины, - рассказывал тогда Виталий. - Посыпались стекла и раздались крики жены, которая была на заднем сидении. Я ничего не успел понять, и тут же нас начал поджимать Highlander. Немного нас обогнав, переднее пассажирское стекло джипа опустилось и оттуда на полтуловища высунулся человек. Глядя мне прямо в глаза, он достал самурайский меч и взял размах, собираясь нанести удар. У меня была доля секунды, чтобы среагировать. Но свернуть было некуда. Единственное, что пришло в голову, - нажать на тормоз. Это нас и спасло, удар пришелся в переднюю левую стойку. Мы остановились, а джип дал по газам.

Более подробно об этой истории можно почитать в нашем материале.

Прошел год с момента трагедии и виновные, наконец, окажутся на скамье подсудимых, правда, есть один странный нюанс, судить их будут не как соучастников, а каждого за отдельно преступление.

- Водитель подруливал джипом, приближался к соседней машине, а его пассажир размахивал мечем и наносил по этой машине удары, и этих людей не посчитали соучастниками? Это как такое возможно? - негодует Кирилл. - Следователи краснокамска мне объясняют, что в этой ситуации водителю ничего не могут инкриминировать. Но почему? Получается, машина сама подруливала, когда тот ниндзя наносил удары? Это насмешка какая-то! По ДТП понятно, что пассажир проходит как свидетель, здесь вопросов нет, но по хулиганке-то, это же явно был сговор, это ведь очевидно, они выслеживали машину Виталия, потом гнались за ними, они заранее обо всем договорились.... Я прошу лишь об одном - чтобы эти мерзавцы получили максимум, таких людей нужно изолировать от общества, им не место среди нормальных людей.

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