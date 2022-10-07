В Перми появился первый информационный киоск для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Фото: Территория передышки/ВКонтакте

В Перми начал работать первый информационный киоск помощи бездомным. Его установил центр помощи людям в беде «Территория передышки».

Киоск появился на Перми II. Он представляет собой терминал, в котором размещена информация о том, где можно получить помощь, какие организации ее оказывают и как с ними связаться.

Часто люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, стесняются просить помощи у других, поэтому подобные киоски, где есть возможность узнать все самостоятельно, могут стать для них спасением. Мы поговорили с руководителем «Территории передышки» Анной Фадеевой и подробно узнали о новом проекте.

Место, где появился первый информационный киоск, выбрано не случайно. Железнодорожный вокзал в Перми работает круглосуточно. Как и вокзалы во всем мире, он притягивает людей, которым нужна помощь. «К нам регулярно обращается руководство вокзала, чтобы мы помогли оказавшимся там людям. Вместе мы поняли, что установить терминал будет хорошей и полезной идеей», – рассказала Анна Фадеева.

Руководитель «Территории передышки» отметила, что в киосках есть информация об организациях, которые могут помочь гуманитарно (одеждой, средствами гигиены, горячим питанием и продуктами), предоставить возможность принять душ или постирать вещи, ночлег и комплексную социальную помощь. Кроме того, есть контакты помогающих тем, кто переживает домашнее насилие или потерялся в чужом городе. Перечислены хостелы, где можно недорого переночевать.

«Идею нам подсказали сами люди, которые обращаются за помощью в «Территорию передышки. Мы установили один киоск, чтобы протестировать идею. Устанавливать другие пока не планируем. Все-таки это эксперимент», – отметила Анна Фадеева.

Вся информация в киоске представлена простым языком, крупным шрифтом. Пользоваться им могут не только нуждающиеся в помощи, но и те, кто хочет эту помощь оказать.