Фото: Правительство Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр краевого минобра Раиса Кассина 18 января оценили готовность к открытию нового корпуса Техно-школы им. Савиных в микрорайоне Новые Ляды Перми. В режиме видеоконференции к ним присоединился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Высокий стандарт образования

Новый корпус Техно-школы в Новых Лядах возвели в рамках нацпроекта «Образование» с привлечением вложений частных инвесторов за рекордные 11 месяцев. Его ввели в эксплуатацию в конце 2022 года.

Глава региона Дмитрий Махонин во время посещения Техно-школы поздравил коллектив образовательного учреждения, родителей и учеников с открытием нового корпуса.

«Мы должны ввести стандарт, чтобы школы в Прикамье строились менее, чем за год. У нас амбициозные планы в этом году – планируем ввести в эксплуатацию 18 школ по всему краю. Также стремимся к тому, чтобы новая образовательная среда развивалась не только в столице региона, но и в небольших населенных пунктах. Благодарю правительство России за поддержку наших инициатив и реализацию нацпроекта «Образование». Спасибо частным партнерам – ваша поддержка позволяет еще больше наращивать темпы строительства школ. Кроме того, важно сотрудничество с местными предприятиями и вузами. У детей здесь огромное будущее, и мы будем продолжать помогать им на протяжении всего пути», – уверен Дмитрий Махонин.

Фото: Правительство Пермского края.

Новый корпус Техно-школы в пермском микрорайоне Новые Ляды входит в число одной из первых школ в России и первого в регионе, построенный в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» нацпроекта «Образование» за счет средств государства и вложений частных инвесторов.

На стыке бизнеса и образования

В микрорайоне Новые Ляды, где располагается Техно-школа, размещен инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый Звездный». Он специализируется на ракетном и авиационном двигателестроении, а также выпуске высокотехнологичной продукции энергетического машиностроения. В Техно-школе ребята развивают инженерно-технологические компетенции, с 2022 года здесь в рамках федерального проекта открыты два инженерных авиакласса.

По словам директора Техно-школы в Новых Лядах Тамары Фадеевой, учреждение плотно сотрудничает с АО «Протон-ПМ», входящего в Госкорпорацию «Роскосмос». Сотрудники предприятия принимают участие в реализации программ дополнительного образования технической направленности.

Фото: Правительство Пермского края.

Директор компании Иван Краснов отметил, что высокие требования к персоналу предприятия требуют соответствующих стандартов образования.

«Сегодня в этих стенах сосредоточено все для того, чтобы развивать научный потенциал, творчество и реализовывать различные инициативы учеников. Я с гордостью хочу сказать, что около четверти сотрудников нашего предприятия – выпускники этой школы. Искренне надеюсь, что это место станет для ребят вторым домом. Развивайтесь здесь не только в рамках образования, но и как личности. А мы вас поддержим», – обратился к ученикам Техно-школы в Новых Лядах директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов.

Управляющий пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева рассказала, что Сбер выступает ключевым кредитором в концессионных проектах по созданию дополнительных мест в общеобразовательных школах региона.

«Мы заинтересованы в поддержке инициатив власти и бизнеса, направленных на развитие региона. Сегодня сдают первую школу, профинансированную Сбербанком в рамках концессионного соглашения. Мы считаем, что использование этого механизма позволяет реализовывать социально значимые проекты. Сбер готов оказывать поддержку в структурировании, сопровождении и финансировании инвестиционных проектов с применением концессионных моделей», – говорит Анна Салеева.

Прорыв в будущее

Новый корпус Техно-школы им. Виктора Савиных - одно из крупнейших общеобразовательных учреждений Прикамья. Его площадь составляет 19 тыс. квадратных метров. В школе могут учиться более тысячи учеников.

Фото: Правительство Пермского края.

Современное четырехэтажное здание оснащено двумя спортивными и актовым залами, столовой на 525 мест. В школе обустроены музей и библиотека. На высоте школная спортивная инфраструктура. В полном распоряжении школьников будет большой стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, пространства для занятий воркаутом и активного отдыха. Для маломобильных учеников оборудованы подъемники и четыре лифта.

Во время своего визита в Техно-школу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с ее учениками и руководством. Главе региона продемонстрировали специализированные кабинеты химии и физики, 3D-моделирования и прототипирования, а также мастерские для мальчиков. Губернатор посмотрел Центр детских инициатив, где сейчас школьный актив сможет встречаться с советником директора по воспитанию и работать над своими проектами.

Фото: Правительство Пермского края.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов присоединился к главе региона в режиме видеоконференции. Ученики Техно-школы, члены Совета старшеклассников Арсений Слющенко и Екатерина Куликова провели для федерального министра онлайн-видеоэкскурсию.

Сергей Кравцов особо отметил, что имея богатую историю и замечательные традиции, Техно-школа в Новых Лядах развивает инженерное, естественно-научное направления. Она носит имя дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных и тесно связана с космической отраслью. В 2023 году Техно-школа отметит свое 60-летие.

В своем обращении к учащимся и руководству Техно-школы в Новых Лядах министр просвещения РФ поздравил их с открытием нового корпуса.

Фото: Правительство Пермского края.

Отдельные слова благодарности Сергей Кравцов адресовал губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Он отметил, что глава региона постоянно держал вопрос строительства корпуса на контроле.

«С 2019 года в Пермском крае построено более 20 новых школ. До 2024 года планируется построить еще порядка 20. Это беспрецедентные темпы строительства», – добавил Сергей Кравцов.

Своими впечатлениями о новом корпусе Техно-школы поделилась девятиклассница Ксения Погодина. Свою профессиональную деятельность она планирует связать с работой в химической отрасли.

«Мне очень интересна эта наука, и в школе есть все необходимое для ее изучения, в том числе современная цифровая лаборатория по химии. Знания в этой области в будущем позволят заботиться об экологии и природе нашего края и мира в целом», – говорит Ксения.

Фото: Правительство Пермского края.

В завершении своего визита в Техно-школу Дмитрий Махонин встретился с ее учениками, пообщался с ними и ответил на интересующие их вопросы. Ребята спросили о том, насколько тяжело руководить регионом, какие профессии будут востребованы в будущем и многое другое. В ходе беседы Дмитрий Махонин еще раз акцентировал, что техническое оснащение школ и современное оборудование, а также сотрудничество учреждений с вузами и предприятиями помогает не только получить знания, но и определиться с будущей профессией.

В качестве подарка губернатор Прикамья вручил ключи от нового школьного автобуса директору Техно-школы в Новых Лядах Тамаре Фадеевой. Теперь ребята с комфортом смогут ездить на различные соревнования и конкурсы.

Сейчас продолжается процесс лицензирования Техно-школы в Новых Лядах. После его завершения учащиеся приступят к занятиям в новом корпусе.

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