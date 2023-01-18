В Перми машина скорой помощи сбила 16-летнюю девочку

Полицейские проводят проверку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 12 января, на улице Старцева в Мотовилихинском районе Перми машина скорой помощи сбила 16-летнюю девочку. Как рассказала «Комсомолке» мама пострадавшей, сперва виновницей хотели выставить ее дочь, поэтому они искали свидетелей, но вчера, 17 января, им предоставили запись с камер наблюдения.

- На видеозаписи видно, что водитель скорой помощи ехал на красный сигнал светофора, - рассказывает мама пострадавшей. - Инспектор, посмотрев видеозапись, сказала, что свидетели уже не нужны, картина ясна. А сперва ведь пытались выставить виновницей мою дочь, якобы она перебегала дорогу в неположенном месте, уже и штраф готовились выписать. Из свидетелей у нас были две ее подруги, они вместе переходили дорогу, но до появления видеозаписи их показания всерьез не воспринимали, а водитель скорой давал ложные показания. Слава Богу, что у нас оказалась это видео.

Также нашлись и свидетели аварии - молодая пара Руслан и Марина. В тот вечер они возвращались от родственников, и авария произошла прямо у них на глазах.

- Мы стояли на перекрестке на улице Старцева, - вспоминает Руслан. - Машинам загорелся «красный», все они остановились, только водитель «скорой», ехавший без спецсигналов в крайнем левом ряду, даже и не думал жать на тормоза. На скорости примерно в 60 километров в час он сбил девушку, которая начала переходить дорогу на «зеленый». От удара она отлетела на несколько метров, ладно водитель среагировал и вывернул руль вправо, так бы точно ее переехал. После удара девочка встала, схватилась за живот и начала осматривать свои ноги, было видно, что она в шоковом состоянии. Тут же к ней подбежали две ее подружки и врачи из той самой «скорой». Девочку осмотрели, потом всех троих посадили в машину и увезли.

По словам матери девочки, ее дочь отделалась синяками и ушибами. Ни сотрясения мозга, ни переломов у нее не зафиксировали. Полицейские продолжают выяснять все подробности случившегося.

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