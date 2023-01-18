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НовостиПроисшествия18 января 2023 8:24

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург «Ладу Приору» разорвало на куски

Водитель легковушки погиб на месте
Виктор Правдин
Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

В среду, 18 января, на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Как сообщил «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, на 58 километре трассы водитель «Лады Приоры», ехавший в сторону Екатеринбурга, пошел на обгон, зацепил по касательной грузовик КамАЗ, после вылетел на встречку и врезался в фуру марки Volvo.

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

- От удара легковушку разорвало на куски, мертвого водителя из машины вырезали подоспевшие спасатели, пассажир чудом остался жив, его в тяжелом состоянии увезли в больницу, - рассказал «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией.

Погибшему водителю было 39 лет.