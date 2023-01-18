В Пермском крае спасли кошку, которая примерзла лапками ко льду

Кью нашли в Кунгуре на 40-градусном морозе. Фото: Галя Море.

На улице 40-градусный мороз, черная кошка сидит на снегу и пытается согреться, рядом никого нет. Ее выбросили на улицу в Кунгуре. Кью могла погибнуть, если бы не добрые люди.

- Лапками она примерзла к месту, где сидела, - рассказывает Галя Море, руководитель приюта для кошек Матроскин. – Ее нашли и подобрали наши волонтеры, отвезли в ветеринарную клинику. Животное провело на лютом холоде несколько часов. При осмотре врачи серьезных обморожений у нее не обнаружили. Но спустя несколько дней у Кью начала буквально слазить кожа с подушечек лап, а хвостик перестал слушаться.

Кошка обморозила лапки. Фото: Галя Море.

Кошка получила сильное переохлаждение и обморожение, теперь у нее есть проблема с мочевыводящей системой. Животное поместили в ветклинику, там она проходит лечение.

Если вы хотите помочь Кью, сделать это можно на сайте приюта Кот Матроскин. А когда она поправится, может стать хорошим другом для новой семьи.

Другие подопечные ждут своих хозяев в "Котокафе" на улице Монастырская, 14.

Удобный способ помощи в пару кликов на сайте приюта или отправьте SMS-сообщение на номер 3434 с ключевым словом «Матроскин» и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования в рублях. Например: Матроскин 300.

Кошку спасли волонтеры и отвезли в клинику. Фото: Галя Море.

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