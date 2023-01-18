В Перми начали принимать заявления на компенсацию детского отдыха в лагерях

Заявление на компенсацию родители могут подать уже сейчас, а потом определиться, в какой лагерь отправить своего ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще немного и детские лагеря объявят о продаже путевок. В последнее время у пермяков - родителей школьников от 7 до 17 лет – появилась возможность решать вопросы детского летнего отдыха заранее. К примеру, уже сейчас можно задуматься над вопросом получения компенсации за отдых ребенка в лагере.

- Прием заявлений на компенсацию части стоимости путевки в летний лагерь мы начинаем принимать практически сразу после окончания новогодних каникул, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заместитель начальника департамента социальной политики администрации Перми Татьяна Леонидовна Зотина. – Прием заявлений будет проводиться до 31 июля.

Родители уже сейчас могут подать заявление на компенсацию, а потом определиться, в какой лагерь, расположенный на территории Российской Федерации, они захотят отправить своего ребенка. Это могут быть, в том числе и лагеря, расположенные на побережье Черного моря.

Категории лагерей для получения компенсации следующие: это загородные лагеря отдыха и оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории РФ и детские специализированные профильные лагеря, расположенные на территории Пермского края с длительностью смены не менее 14 дней.

Документы, подтверждающие приобретение путевки родители должны принести в течение месяца после того, как ребенок съездит в лагерь и отдохнет.

Размер компенсации определяется в зависимости от социального статуса семьи или размеров среднемесячного дохода. В денежном выражении выплата составит от пяти тысяч до 33 тысяч 244 рублей, что составляет 100% стоимости путевки. Эта компенсация положена одному из родителей, который оплатил ребенку от 7 до 17 лет путевку в лагерь.

- Программа пользуется спросом, как и сертификаты, которые мы начнем выдавать чуть позже, - отметила Татьяна Леонидовна. – Эта региональная поддержка очень важна мамам и папам, к тому же регламент сбора документов на эту выплату несложный. Семьям, относящимся к льготным категориям, например, малоимущим, нужно собрать минимальный пакет документов: заявление и копию паспорта. Все остальные документы мы закажем самостоятельно. Главный документ, который должны предоставить родители, у которых нет какого-либо социального статуса – это справка о доходах по форме 2-НДФЛ с места работы за предыдущий год.

С документами на выплату компенсации можно обратиться в департамент социальной политики администрации Перми по адресу Газеты Звезда, 9, ближайший офис МФЦ или сделать это удаленно – через портал Госуслуги.

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