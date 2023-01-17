Крещение в Перми 2023: где искупаться в ночь на 19 января, прогноз погоды и температура воды в открытых купелях

Купель в Крещение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приближается один из главных праздников в православном календаре 2023 года – Крещение в Перми 19 января. Приводим полный список купелей на Крещение в Перми, точный прогноз погоды в Перми на 18 и 19 января, температуру воды в открытых водоемах, а также правила купания в купелях.

Список купелей на Крещение в Перми 19 января 2023

Праздник Крещение Господня в Перми отмечается 19 января. Одной из главных традиций Крещения является купание в купели.

Список оборудованных купелей на Крещение в Перми, где можно искупаться в ночь на 19 января 2023 года:

- две открытые купели у берега Мотовилихинского пруда за Свято-Троице Стефановым мужским монастырем;

- открытая купель в Верхней Курье у Богоявленского монастыря у берега Камы (ул. 1-я линия, 53а);

- стационарная купель на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38).

По информации администрации Перми, вблизи оборудованных купелей будут, где можно будет переодеться и согреться.

В специально оборудованных купелях будет сделан сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований.

Всего на праздник Крещения в Пермском крае 19 января оборудуют более 50 купелей. Наибольшее число их будет в Чердынском округе: родник в Чердыни, Никольский родник в поселке Ныроб, Свято-Никольский родник в 1,5 км от села Редикор, родник Ильи Пророка в селе Бигичи, родник в северной части села Покча.

Для всех желающих две закрытые купели оборудуют в Белогорском монастыре.

На Крещение вблизи от Перми в ночь на 19 января можно искупаться:

- купель на территории Храма Святой Великомученицы Екатерины в Краснокамске (ул. Калинина, 19);

- купель Добрянского пруда у База отдыха «Нептун» (ул. Ленина, 8);

- закрытая купель при церкви Иоанна Богослова в Добрянке (ул. Свердлова);

- купель Полазненского пруда напротив Свято-Троицкой церкви;

- прибрежная зона Камы у Христорождественской церкви;

- купель на реке Юг в поселке Юг;

- купель на реке Мулянке в деревне Кочкино;

- купель на реке Сыре в селе Кольцово;

- купель на реке Мулянке в селе Култаево;

- купель на Тимкинском пруду вблизи деревни Шульгино. В ночь с 18 на 19 января традиционно в Пермском крае, как и по всей России, отмечается праздник Богоявления (Крещения Господня).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 18 И 19 ЯНВАРЯ 2023

В праздник Крещения по прогнозу синоптиков в Перми 18 января днем и вечером ожидается ясная погода, температура воздуха от -11 до -13 градусов. В ночь на 19 января характер погоды существенно не изменится.

Температура воды в реке Каме 18 и 19 января 2023 года составит около +3 градусов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ В КУПЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЯ В ПЕРМИ 19 ЯНВАРЯ 2023

Для обеспечения безопасности в местах Крещенских купаний в Перми и Пермском крае 19 января 2023 года будет организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, городской и краевой служб спасения, администраций муниципальных образований.

В МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует всем, кто пожелает соблюсти традиции и искупаться в праздник Крещения Господня соблюдать меры безопасности:

- купание проводить в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований;

- не допускать купание в состоянии алкогольного опьянения;

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

- идите к проруби медленно, помните, что дорожка может быть скользкой;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

- никогда не ныряйте в прорубь (прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода);

- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте (холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание);

- не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра, не допускайте его купания без участия взрослых.

При выходе из воды не надо держаться непосредственно за поручни. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь. Выйдя из воды, необходимо сразу растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай.

Помните, только окунаться в крещенскую купель следует только подготовленным людям!

Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, такими, как диабет, болезни сердечно - сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей, почек.

Нахождение в воде низкой температуры, даже для здорового человека — сильный стресс. У людей с острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать состояния, опасные для жизни, такие как инсульт, гипертонический криз и другие.

Берегите себя! Соблюдайте правила безопасности!

В случае происшествия незамедлительно сообщайте по телефонам «101» или «112».

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