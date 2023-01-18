Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 17 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 16 января 2023 года зафиксировали 10 пожаров: 3 пожара – в Пермском округе; 2 пожара – в Перми; по 1 пожару - на территориях Красновишерского, Кунгурского, Гайнского, Карагайского и Бардымского округов. Погибших и пострадавших нет.

В четырех случаях основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

В Пермском округе 17 января 2023 года очагами загорания стали – транспортное средство, мусор и неэксплуатируемое строение; в Перми – частный жилой дом в Орджоникидзевском районе и транспортное средство в Дзержинском районе; частные жилые дома - в Кунгурском, Гайнском и Бардымском округах; многоквартирный жилой дом - в Красновишерском округе; хозяйственные постройки - Карагайском округе.

За аналогичный период 17 января 2022 года в регионе зафиксировали 9 пожаров.

ПОЖАР В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОВИШЕРСКА 17 ЯНВАРЯ 2023

Сообщение о пожаре в четырехквартирном жилом доме на ул. Гагарина в Красновишерске поступило 17 января 2023 года в 07:07. К месту очага загорания прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС по Пермскому краю и муниципальной пожарной охраны деревни Бычино в составе 11 человек и 4 единиц техники.

По прибытии было установлено, что горят крыша и стены веранды жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли на улицу 10 его жильцов.

Локализацию очага загорания пожарные провели в 07:13, ликвидировали пожар - в 07:15.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев от утраты спасен многоквартирный жилой дом. На пожаре погибших и пострадавших нет. Приблизительная площадь пожара составила 5 квадратных метров квадратных. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - сообщили в краевом МЧС.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 17 января 2023 года на территории Пермского края 166 профилактические группы в количестве 376 человек осуществили 1457 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2376 человек, распространили 1762 памятки.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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