Тушение пожара в жилом доме. Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 16 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 16 января 2023 года зафиксировали 10 пожаров: 3 пожара – в Перми; 2 пожара в Чайковском округе; по 1 пожару - на территориях Верещагинского, Лысьвенского, Гайнского, Куединского и Пермского округов. На пожарах есть погибший и пострадавшие.

В четырех случаях основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

В Перми 16 января 2023 года очагами загорания стали – многоквартирный дом в Дзержинском районе, бани в Орджоникидзевском районе; в Чайковском и Пермском округах - многоквартирные дома; баня - в Гайнском округе; частные жилые дома - в Куединском и Лысьвенском округах; дощаный сарай - в Верещагинском округе.

За аналогичный период 16 января 2022 года в регионе зафиксировали 5 пожаров.

ПОЖАР В МНОГОЭТАЖНОМ ДОМЕ В ЧАЙКОВСКОМ 16 ЯНВАРЯ 2023

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Советской в Чайковском поступило 16 января в 12:29. К месту очага загорания прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС по Пермскому краю в составе 13 человек и 4 единиц техники.

По прибытии было установлено, что в квартире на втором этаже возник пожар. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу был вынесен и передан бригаде скорой медицинской помощи мужчина средних лет.

Локализацию и ликвидацию горения пожарные провели в 12:32.

«Несмотря на незначительную площадь пожара всего в 1 квадратный метр не удалось избежать жертв: был обнаружен погибший мужчина средних лет. По оперативным данным предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», - сообщили в краевом МЧС.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 16 января 2023 года на территории Пермского края 168 профилактические группы в количестве 383 человек осуществили 1568 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2496 человек, распространили 2011 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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