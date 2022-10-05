На заводе в Пермском крае насмерть придавило рабочего

Фото: Олег ЗОЛОТО

В редакцию "Комсомольской правды" обратился один из сотрудников Соликамского магниевого завода и рассказал о трагическом случае на производстве. По словам собеседника, днем 4 октября 22-летний слесарь получил смертельную травму.

- Я не знаю всех деталей, но коллеги рассказали, что на него груз сорвался, - рассказал "КП-Пермь" сотрудник завода.

Комментарий на самом предприятии нам получить не удалось, однако, как нам стало известно, руководство завода направило извещение о трагедии в соответствующие инстанции, которые сейчас разбираются в причинах произошедшего.

UPD: - 04 октября 2022 года слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проёмы грузом. Самостоятельно выбраться из-под груза работник не смог и скончался на месте происшествия. Комиссией по расследованию несчастного случая устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, - сообщили в трудинспекции Прикамья.

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