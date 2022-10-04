Фото: permkrai.er.ru
По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина при поддержке партии «Единая Россия» в регионе объявлена акция по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации.
Перечень необходимых вещей
В перечень необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации:
1. Спальные мешки
2. Коврики пенные
3. Функциональное нижнее белье (термобелье)
4. Носки
5. Ботинки-берцы (размер 42-46)
6. Балаклавы
7. Наколенники
8. Налокотники
9. Фонари ручные
10. Кнопочные мобильные телефоны
11. Военно-медицинские аптечки первой помощи (жгут, марлевый бинт, кровоостанавливающий бинт, лейкопластырь рулонный, лейкопластырь обычный, противоожоговое средство, обеззараживающие средства, медицинские ножницы, обезболивающие средства и так далее)
Пункты сбора необходимых вещей
Приносить необходимые вещи или предметы для призванных по частичной мобилизации согласно перечню можно в Перми:
- в Исполнительный комитет партии «Единая Россия» по адресу: ул. Плеханова, 12. Тел. 8 (342) 236-08-55)
- в Региональную приемную партии «Единая Россия» по адресу: ул. Екатерининская, 210.
Необходимые вещи для призванных по частичной мобилизации можно приносить в офисы всех местных отделений партии «Единая Россия» по адресам:
- г. Александровск, ул. Ленина, 20А
- с. Барда, ул. Советская, 14 и ул. Ленина, 37
- г. Березники, ул. Пятилетки, 51, офис 9
- с. Березовка, ул. Ленина, 33
- с. Большая Соснова, ул. Школьная, 8
- г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 64 и ул. Ленина, 26
- г. Горнозаводск, ул. Свердлова 62
- г. Губаха, проспект Ленина, 62
- г. Добрянка, ул. Советская, 14
- с. Елово, ул. Ленина, 32
- п. Звездный, ул. Ленина, 10
- п. Ильинский, ул. Советская, 7
- с. Карагай, ул. Ленина, 11
- г. Кизел, ул. Луначарского, 19
- с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 35
- г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6А
- г. Краснокамск, ул. Маяковского, 11
- п. Куеда, Гагарина, 19
- г. Кунгур, ул. Советская, 26
- г. Лысьва, проспект Победы, 21
- г. Нытва, ул. К. Маркса, 72А
- п. Октябрьский, ул. Ленина, 57
- с. Орда, ул. Советская, 2 и ул. Советская, 31
- г. Оса, ул. Степана Разина, 81, корпус 2
- г. Оханск, ул. Куйбышева, д. 35
- г. Очер, ул. Коммунистическая, 6
- г. Пермь, ул. Верхнемулинская, 73
- г. Пермь, ул. Рабочая, 19
- г. Пермь, ул. Подлесная, 19
- г. Пермь, ул. Мира, 21
- г. Пермь, ул. Закамская, д. 22, офис 5
- г. Пермь, ул. Холмогорская, 7
- г. Пермь, ул. Крупской, 22
- г. Пермь, ул. Щербакова, 24
- г. Пермь, ул. Соловьева, 1
- с. Сива, ул. Ленина, 66
- г. Соликамск, ул. Всеобуча, 86
- п. Суксун, ул. Кирова, 48
- с. Уинское , ул. Пролетарская, 8
- г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1
- с. Частые, ул. Ленина, 38
- г. Чердынь, ул. Соборная, 18а
- г. Чернушка, и ул. Нефтяников, 6
- г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18
- п. Гайны, ул. Кашина, 41
- с. Коса, ул. Красноармейская, 30
- с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, 5
- г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 35, офис 214 и ул. Пермяцкая, 47
- с. Юрла, ул. Ленина, 15
- с. Юсьва, ул. Советская, 15
Время работы пунктов приема предметов и вещей первой необходимости для мобилизованных жителей Прикамья в будние дни с 10:00 до 17:00.
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