Фото: permkrai.er.ru

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина при поддержке партии «Единая Россия» в регионе объявлена акция по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации.

Перечень необходимых вещей

В перечень необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации:

1. Спальные мешки

2. Коврики пенные

3. Функциональное нижнее белье (термобелье)

4. Носки

5. Ботинки-берцы (размер 42-46)

6. Балаклавы

7. Наколенники

8. Налокотники

9. Фонари ручные

10. Кнопочные мобильные телефоны

11. Военно-медицинские аптечки первой помощи (жгут, марлевый бинт, кровоостанавливающий бинт, лейкопластырь рулонный, лейкопластырь обычный, противоожоговое средство, обеззараживающие средства, медицинские ножницы, обезболивающие средства и так далее)

Пункты сбора необходимых вещей

Приносить необходимые вещи или предметы для призванных по частичной мобилизации согласно перечню можно в Перми:

- в Исполнительный комитет партии «Единая Россия» по адресу: ул. Плеханова, 12. Тел. 8 (342) 236-08-55)

- в Региональную приемную партии «Единая Россия» по адресу: ул. Екатерининская, 210.

Необходимые вещи для призванных по частичной мобилизации можно приносить в офисы всех местных отделений партии «Единая Россия» по адресам:

- г. Александровск, ул. Ленина, 20А

- с. Барда, ул. Советская, 14 и ул. Ленина, 37

- г. Березники, ул. Пятилетки, 51, офис 9

- с. Березовка, ул. Ленина, 33

- с. Большая Соснова, ул. Школьная, 8

- г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 64 и ул. Ленина, 26

- г. Горнозаводск, ул. Свердлова 62

- г. Губаха, проспект Ленина, 62

- г. Добрянка, ул. Советская, 14

- с. Елово, ул. Ленина, 32

- п. Звездный, ул. Ленина, 10

- п. Ильинский, ул. Советская, 7

- с. Карагай, ул. Ленина, 11

- г. Кизел, ул. Луначарского, 19

- с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 35

- г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6А

- г. Краснокамск, ул. Маяковского, 11

- п. Куеда, Гагарина, 19

- г. Кунгур, ул. Советская, 26

- г. Лысьва, проспект Победы, 21

- г. Нытва, ул. К. Маркса, 72А

- п. Октябрьский, ул. Ленина, 57

- с. Орда, ул. Советская, 2 и ул. Советская, 31

- г. Оса, ул. Степана Разина, 81, корпус 2

- г. Оханск, ул. Куйбышева, д. 35

- г. Очер, ул. Коммунистическая, 6

- г. Пермь, ул. Верхнемулинская, 73

- г. Пермь, ул. Рабочая, 19

- г. Пермь, ул. Подлесная, 19

- г. Пермь, ул. Мира, 21

- г. Пермь, ул. Закамская, д. 22, офис 5

- г. Пермь, ул. Холмогорская, 7

- г. Пермь, ул. Крупской, 22

- г. Пермь, ул. Щербакова, 24

- г. Пермь, ул. Соловьева, 1

- с. Сива, ул. Ленина, 66

- г. Соликамск, ул. Всеобуча, 86

- п. Суксун, ул. Кирова, 48

- с. Уинское , ул. Пролетарская, 8

- г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1

- с. Частые, ул. Ленина, 38

- г. Чердынь, ул. Соборная, 18а

- г. Чернушка, и ул. Нефтяников, 6

- г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18

- п. Гайны, ул. Кашина, 41

- с. Коса, ул. Красноармейская, 30

- с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, 5

- г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 35, офис 214 и ул. Пермяцкая, 47

- с. Юрла, ул. Ленина, 15

- с. Юсьва, ул. Советская, 15

Время работы пунктов приема предметов и вещей первой необходимости для мобилизованных жителей Прикамья в будние дни с 10:00 до 17:00.

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