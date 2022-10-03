В Перми хотят ввести новую тарифную зону платных парковок

Фото: Архив "КП"

В Перми хотят ввести новую тарифную зону, которая объединит четыре плоскостные парковки и получит №201. Об этом сообщает Business Class.

Как поясняет издание, в новую тарифную зону войдут те парковки, что находятся внутри трамвайного кольца «Разгуляй». И рядом со зданиями на улице Пермской, 7 и рядом с домом №19 по улице Попова. А также вдоль домов по улице Революции, 22 и 24.

Ввести эту парковочную зону хотят с 1 ноября 2022 года. Стоимость часа парковки составит 20 рублей.

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