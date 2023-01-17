«Спасибо тебе, Анечка!» Первоклашка из Пермского края сплела для бойца браслет, а потом увидела его в соцсетях

Браслет Анюты теперь оберегает бойца в СВО.

Жители Прикамья продолжают помогать ребятам, которые участвуют в специальной военной операции. Очередную партию гуманитарной помощи собрали жители поселка Новые Ляды.

- Местные жители приносят ко мне продукты, теплые вещи, медикаменты, - рассказывает волонтер из поселка Ольга Михайлова. – Мы это все собираем в посылки и отправляем в зону СВО. На этот раз помощь собрали родители и дети из нашей школы. Школьники написали бойцам письма и открытки.

Все уже было готово к отправке, но вечером Ольге позвонила местная жительница Ирина Покидкина и попросила дождаться посылочки от ее дочери.

- Аня очень переживала, что не передала еще одно письмо и браслетик, сделанный своими руками, - рассказала Ирина.

7-летняя Анюта учится в первом классе. Девочка нанизала на ниточку бусинки и сделала браслетик, нарисовала рисунок и написала слова поддержки.

- Мой браслет будет оберегать военного, это очень важно, его нужно передать, - сказала Аня маме.

Вместе с дочкой Ирина положила оберег в коробку с гуманитаркой, а спустя несколько месяцев в телеграм-канале по сбору помощи добровольцам увидела видео, как военный открывает конвертик, а там - письмо Анюты и тот самый браслетик.

«Мы вас очень ждем домой, гордимся вами и знаем, что у вас все получится. Не болейте, мы вас любим. Браслет на удачу принесет вам счастье. Аня П., город Пермь», - прочитал вслух военный и ответил: «Спасибо тебе, Анечка».

Вот так, минуя тысячи километров, такой важный браслетик и письмо от 7-летней девочки дошли до места назначения.

- Мы так рады с Аней, что письмо дошло, его получил военный, который находится в госпитале, - сказала Ирина Покидкина. – Надеемся, что он действительно принесет ему удачу и он вернется домой живой и здоровый.

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