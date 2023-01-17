«Сутки просидел в озере и дышал через соломку, чтобы взять языка». В Перми внуку героя войны вручили утерянную медаль

В 1938 году Петра Стабровского посадили по подозрению в шпионаже. Фото: Дмитрий Махонин/vk

- В нашем роду все были военные: и мой отец, и мой дед, я всю войну прошел, - а ты не становись военным, будь артистом, - вспоминает слова своего деда - героя великой отечественной войны – его внук, историк пермского классического университета, Александр Стабровский.

В начале зимы в Перми произошла по-настоящему детективная история. Пермяк Алексей Трушников строил частный дом в микрорайоне Крохалева и когда рыл котлован, его ослепил блик от какого-то предмета в земле. Алексей поднял блестящую штуку, очистил от грязи и понял, что в руках у него оказалась медаль. На ней были выбиты слова «За боевые заслуги» и порядковый номер. Свою находку пермяк отнес в городской совет ветеранов. Оттуда подали прошение в подольский исторический архив (крупнейшее учреждение среди архивов страны, где хранятся документы о ВОВ – Ред.).Там сообщили, что медаль была вручена в 1943 году командиру 1112 отдельной телеграфно-строительной роты 61-ой армии Белорусского фронта, сержанту Стабровскому. Петр Дмитриевич прошел от Кольского полуострова до Берлина, в 1945 году он также был удостоен медали «За отвагу» и Ордена Красной Звезды.

Найденная медаль. Фото: Дмитрий Махонин/vk

- А так как мы единственные в Пермском крае носители этой фамилии, отыскали нас быстро, - говорит Александр. – Меня и моего сына Валентина пригласили к губернатору, где в торжественной обстановке передали медаль.

Брал языка и сидел за работу на Польшу

- У моего деда была очень интересная судьба, - вспоминает Александр. – Он был выходцем из польской аристократии и в 1938 году его и еще четверых поляков посадили по обвинению в шпионаже. В материалах уголовного дела говорилось, что они хотят рыть тоннель от Перми до Владивостока. Именно этот глупый аргумент вскоре сыграл деду на пользу. Когда Берия сменил Ежова на посту наркома внутренних дел, начались временные послабления, и заключенных с такими казусными делами отпускали. Отпустили и моего деда, но мирной свободной жизнью он наслаждался недолго, вскоре началась советско-финская война, а затем - Вторая мировая, мой дед участвовал в обеих.

Александр вспоминает, что его дед, как и подобает старым аристократам, был скуп на слова и о своих боевых подвигах, как и в целом о войне, говорил неохотно, но все же одну историю Александр хорошо помнит.

Правнук Петра Стабровского Валентин (слева на фото) и внук Александр. Фото: Дмитрий Махонин/vk

- Мой дед был и связистом, и разведчиком, - вспоминает Александр. – Однажды он с сослуживцами пошел брать языка. Им пришлось почти сутки просидеть в озере и дышать через соломку, так как вокруг кишило немцами. Языка они все-таки взяли. Причем без единого выстрела. Дело в том, что мой дед обладал удивительным качеством – он мог внушить человеку все, что угодно. Так и тут ему удалось внушить немецкому офицеру и паре его приближенных солдат, что он и его товарищи тоже немцы, только из другого подразделения, и фашисты безропотно пошли за ними.

Медаль вернул Господь

Сутки, проведенные в озере, и другие тяготы войны серьезно подкосили здоровье советского разведчика и вскоре после победы над фашистами он умер, а дом, где хранились его фотографии, документы и личные вещи, сгорел.

- Нам очень повезло, что эта медаль нашлась. Получается, сам Господь вернул нам ту часть, что осталась от нашего деда, - рассуждает Александр. – Но настоящий герой в этой истории Алексей, ведь эта медаль первой серии выпуска из настоящего серебра, и Алексей мог просто оставить ее себе, а потом перепродать или переплавить, но он поступил по совести. За что я и моя семья ему очень благодарны.

Фото: Дмитрий Махонин/vk

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