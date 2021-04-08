«Космическое Прикамье»: 5 фактов, о которых знают не все

Вот такой милый макет собачки Звездочки стоит в музее в Чайковском. Фото: Виктор Михалев

Пермский край накрепко-накрепко связан с космосом, про это знает каждый. В Перми делали знаменитые двигатели «Протон», выпускают ракетное топливо. В честь космонавтов названы шоссе и улицы, скверы и дворцы культуры.

Но некоторые «космические факты» почему-то ускользнули от внимания многих пермяков. Мы решили напомнить о них – в хронологическом порядке.

На юге Пермского края установили памятник собачке-космонавту Звездочке. Фото: Виктор Михалев

В Пермском крае приземлилась предшественница Гагарина – собачка Звездочка

Буквально за пару недель до первого полета человека в космос – 25 марта 1961 года – над аэродромом села Фоки на юге Пермского края раздался взрыв. Затем местные жители с удивлением разглядели в небе огромный оранжевый парашют с черным шаром на стропах.

- Мы решили, что опять сбили какого-то американского шпиона, как год назад под Свердловском, и помчались туда, куда падал шар, - рассказывал корреспонденту «Комсомолки» бывший военком Фокинского района Дмитрий Мазунин.

Видимо, во время взрыва в небе от шара отломилась крышка люка. По пути к месту его падения военком и его подчиненный увидели на земле сначала кресло необычной формы, а потом тело человека в странном костюме. Позже выяснилось, что это был манекен космонавта. В самом шаре было пусто. Военком залез в него – внутри пищали какие-то приборы.

Потом, когда удалось созвониться с Москвой, военкому объяснили: в Прикамье приземлился спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с собакой на борту. Дмитрий Мазунин расстроился: он решил, что собачка куда-то сбежала, и дал задание местным жителям срочно искать ее по окрестным деревням. Но оказалось, что собака Звездочка спокойно сидела в закрытом отсеке внутри шара и даже не лаяла. Ее оттуда извлекли через день прилетевшие на вертолете ученые. А потом стало известно всем: Звездочка благополучно совершила один виток вокруг земного шара, что через 18 дней, 12 апреля, предстояло сделать и Юрию Гагарину. И ее полет на корабле «Восток-5» был последней - решающей - репетицией перед отправкой в космос человека.

В Усолье на высоком берегу Камы установили стелу в честь космонавтов Леонова и Беляева. Фото: Виктор Михалев

Время первых

19 марта 1965 года в прикамской тайге приземлился спускаемый аппарат корабля «Восход-2» с космонавтами Леоновым и Беляевым на борту. За несколько дней до этого весь мир с замиранием следил за первым в истории выходом человека - Алексея Леонова - в открытый космос.

Про таежные перипетии космонавтов знают, наверное, буквально все пермяки. Этому событию был посвящен российский блокбастер «Время первых», многие эпизоды которого снимали именно в Прикамье.

Но не всем известно, что почетный гражданин Перми Алексей Леонов разработал дизайн для упаковки пермского стирального порошка «Пемос». Было это в конце 1990-х.

Тогда Пермский завод синтетических моющих средств был приобретен «Альфа-банком». Банкиры никак не могли наладить поставки стирального порошка «Пемос». И тут они вспомнили о том, что космонавт Алексей Леонов пользуется большой популярностью у пермяков.

Три года Алексей Леонов был председателем совета директоров АО «Пемос» и фактически поставил предприятие на ноги. Космонавт Леонов даже сам разработал дизайн коробок пермского стирального порошка. И это сработало! Если в середине 90-х порошком были забиты все склады, то в начале 2000-х торговать стали «с колес».

Даже макет Лунохода выглядит впечатляюще. Фото: архив "КП".

Сплав для «Лунохода-1» создали в Соликамске. Ночью, тайком

В ноябре 1970 года на Луне прилунился первый в мире планетоход – «Луноход-1». Почти целый год он передавал на Землю десятки тысяч снимков лунной поверхности. Понятно было, что аппарат изготовили из какого-то очень легкого и прочного сплава. Но из какого? Кто его придумал и где?

Теперь это уже не составляет секрета: «Луноход-1» был сделан из магниево-циркониевого сплава, специально для него созданного на Соликамском магниевом заводе. Дорогостоящую технологию получения легкого сплава разработали московские ученые. Но внедрить им ее никак не удавалось. «Утер нос» столичным ученым инженер опытного цеха завода Геннадий Белкин. Он предложил простое решение - создать сплав на основе магния с цирконием.

Сначала ему не поверили, что это возможно. Но Геннадий Белкин решил рискнуть - ночью в цехе соликамские рабочие провели серию экспериментов и получили необходимый сплав. В итоге многомиллионные расходы не потребовались, и «Луноход-1» успешно отправился на лунное море Дождей.

Личный фотограф Барака Обамы Пит Соуза фотографировал его в Закамске внутри корпуса ракеты. снял его

В Закамске будущий президент Обама залезал внутрь корпуса ракеты «Тополь»

Многие пермяки сейчас воспринимают как шутку упоминание о том, что в Закамске побывал будущий президент США Барак Обама. Но это действительно так: 28 августа 2005 года, будучи сенатором от штата Иллинойс, Обама прилетал в Пермь с другим сенатором Лугаром посмотреть, как идет разоружение межконтинентальных стратегических ракет SS-24 и SS-25. Американская делегация побывала на заводе имени Кирова. Тогдашний директор Геннадий Кузмицкий вспоминал: «Лугар представил тогда Обаму словами: «Знакомьтесь, это будущий президент США». В пустой оболочке ракеты «Тополь» Обаму сфотографировал его личный фотограф.

Перед вылетом из Перми произошел инцидент: пограничники настаивали, что они должны досмотреть самолет американцев. Те не соглашались. Все это время сенаторы ожидали посадки в зале для VIP-персон. По одной из версий, здесь им гостеприимные пермяки поднесли по рюмке водки.

Сам Обама в своих мемуарах так описал этот случай: «Были моменты во время нашего путешествия, которые напоминали нам о днях холодной войны. В аэропорту Перми, например, двадцатилетний пограничник задержал нас на три часа из-за того, что мы не позволяли ему обыскать наш самолёт, так что нашим сотрудникам пришлось обрывать телефоны посольства США и министерства иностранных дел в Москве».

Святониколькая церковь в Кольцово. Фото: Андрей МАТЛИН

Бортинженеру-космонавту Елене Серовой пермский образок помог починить космический корабль

Летом 2015 года в Никольскую церковь в селе Кольцово под Пермью постучались две женщины. Жительница соседней деревни пришла вместе со своей племянницей - летчиком-космонавтом Еленой Серовой. Они объяснили, что хотят помолиться перед иконой Николая-чудотворца. Елена Серова призналась, что перед полетом тетя передала ей картонный образок этого святителя, приобретенный в церкви, и она взяла его в космос, где ей предстояло быть бортинженером.

Летчик-космонавт Елена Серова в марте 2015 года установила мировой рекорд, пробыв на орбите 167 суток. Но полет мог и не состоятся – после отделения корабля от третей ступени ракеты-носителя солнечная батарея «Союза» никак не хотела раскрываться. Елена рассказала служителям церкви, что помолилась тогда перед образом, который был с ней на борту, и после этого батарея, наконец, раскрылась.