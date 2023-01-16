Перед Крещением нас ждут солнечные безветренные дни

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 19 января наиболее отважные пермяки потянутся к крещенским купелям. А какая погода будет в Крещение?

- Погода ожидается очень комфортной: для крещенских купаний важна не столько температура, сколько отсутствие ветра, а его в ночь на четверг почти не будет, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Воздух также не будет слишком морозным, хотя вблизи водоемов столбик термометра может опуститься до -18…-20 градусов.

Крещенская ночь станет для погоды переломной: с четверга начнется потепление - скажется заток тепла, который придет со стороны Черного моря. К концу недели воздух может прогреться до -3…-8 градусов, будет облачно и может пойти не сильный снег.

А вот до четверга мы будем наслаждаться солнечной и не слишком морозной погодой. Температура днем будет держаться в районе -8…-13 градусов.

И хотя настоящих крещенских морозов нынче не случится, синоптики не исключают очередных затоков студеного воздуха уже на следующей неделе. Он может прийти не только из Арктики: в Сибири и даже в Средней Азии сохраняется студеная погода.

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