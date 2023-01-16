Пермский кот-бизнесмен тратит зарплату на красную рыбу и поездки в такси

Барсик - самый богатый кот Перми. Фото: Василий Кучумов.

Директор и владелец кофейни вальяжно разлегся на барной стойке, важно поглядывая на посетителей.

- Барсик, дай поглажу, - тянусь я к пушистой голове директора.

- Гладьте, гладьте, здесь это бесплатно, а вот в соседнем магазине, который тоже принадлежит Барсику, за это пришлось бы заплатить 200 рублей, - говорит хозяин кота Василий Кучумов.

Да, в магазине «Чулан», где продают изделия местных мастеров - кузнецов, гончаров, швей - висит прейскурант на услуги Барсика.

Дернуть кота за хвост – 15 тысяч

За 50 рублей кота можно погладить по спине, за 200 - по голове. Сделать с ним фото - еще 200, а услуга «кот на час» стоит 2500. Стать отцом котят Барсик согласен за 10 тысяч.

Предлагается и экзотическая услуга: дернуть кота за хвост можно за 15 тысяч рублей.

- И что? Были желающие дернуть? – спрашиваю Василия.

- Желающие были, - смеется он. - А денег на это у них не было. Бесплатно не даем.

За 800 рублей Барсик готов первым войти в новый дом, чтобы приманить туда счастье. Собственно говоря, с этого и началась трудовая жизнь пушистого кота.

В 2018 году одна строительная компания придумала любопытную пиар-компанию: новоселам предлагали кота, который первым зайдет в построенную квартиру. И Барсика, которому тогда исполнилось три года, трудоустроили в эту компанию, заключив контракт с окладом в 400 тысяч рублей в год. Для новоселов, кстати, услуга была бесплатной.

- Я сразу решил, что эти деньги - доход кота, - говорит Василий Кучумов. - На них я покупал ему корм, часть средств перевели в кошачий приют. А оставшиеся деньги решил куда-то вложить от имени Барсика. И мы открыли магазин «Чулан». Кстати, название Барсик выбрал сам из нескольких вариантов - показал лапой на табличку с понравившимся.

Фото: Василий Кучумов.

«Если вы несчастны, значит, у вас нет кота!»

После завершения контракта со стройкомпанией Барсик устроился на работу в свой магазин. Дела пошли так успешно, что недавно рядом с магазином открыли кофейню. Барсик туда периодически приезжает, гуляет по барной стойке, следит за порядком. А еще в кофейне к кофе подают имбирное печенье с изображением кота и предсказаниями от Барсика. Мне досталось: «Если вы несчастны, значит, у вас нет кота!»

Как владелец предприятий, Барсик получает прибыль, оставшуюся после всех выплат - за аренду, зарплату сотрудников. В месяц выходит 40-50 тысяч. На эти деньги кот шикует.

Он предпочитает красную рыбу, из мяса ест только телятину. Для него покупают также специальный гипоаллергенный кошачий корм и дорогие витамины. А на работу Барсик добирается только в такси на машинах бизнес-класса – там водители не протестуют против перевозки кота, как случается в эконом-классе.

Но в отличие от многих человеческих бизнесменов дорогими игрушками Барсик не балуется. Он охотно играет обычной веревочкой с фантиком. А вот популярную у других котов игрушку - двигающуюся рыбку - оставил без внимания.

А еще сейчас Барсик ищет невесту - кошечку такой же, как он, сибирской породы.

Работают за кров и еду

Барсик не просто самый богатый кот Перми, он единственный в мире, который получает за свой труд деньги. Остальные коты работают за еду.

К примеру, около пятнадцати котов трудятся в пермском котокафе «Котовский». Это место, где посетители могут пообщаться с животными, погладить, понаблюдать. За время, проведенное здесь, люди платят по 210 рублей за первый час, далее за каждую минуту – три с половиной рубля. На эти деньги содержится приют для бездомных кошек. Время от времени кого-то из хвостатых работников котокафе посетители забирают к себе домой, на их место приходят другие обитатели приюта.

В котокафе можно пообщаться с разными котами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музейные работники

Всем известны эрмитажные коты, которые охраняют от крыс и мышей музейные сокровища. По легенде первого кота в Эрмитаж привез сам Петр I. А статус «охранников картинных галерей» им пожаловала Екатерина II.

Есть такой же кот и в выборгском музее. Сэр Филимон сам пришел в музей и решил, что будет там жить. Филимон получил настоящую трудовую книжку, где он официально числится старшим мяучным сотрудником Выборгского замка. Кот ловит мышей, собирает пожертвования, фотографируется с посетителями и ведет свой блог.

Старший мяучный сотрудник Филимон. Фото: vk.com/sirfilimon

Уволился из министерства

Два года назад в Ульяновске на мусоросортировочном комплексе обнаружили кота, отправленного на верную смерть. Кто-то завязал его в мешок и отправил в мусорку.

Спасенного кота забрали сотрудники областного министерства природы и цикличной экономики. Там его назвали Кайтом и назначили на должность замминистра по охране животного мира. Но недавно Кайт уволился с работы и переехал домой к пресс-секретарю Министерства Ольге Леготиной.