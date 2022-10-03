«Желаю вернуться живыми!»: 99-летняя участница Великой Отечественной войны связала теплые носки для мобилизованных пермяков

Посылка, в которой мобилизованным пермякам передали носки, связанные руками ветерана. Фото: группа ВК Помощь мобилизованным. Александровский район.

- От участницы Великой Отечественной войны Старцевой Александры Ивановны. Мне 99 лет. Желаю вернуться живым! – пакет с такой запиской принесла в пункт сбора вещей для мобилизованных пермяков жительница Александровска Татьяна Старцева.

Ее мама - 99-летняя Александра Ивановна – сама участница Великой Отечественной войны. Службу она начала в 1942 году медиком в эвакогоспитале, а Победу встретила в 1945-м, в Румынии. Многих солдат спасли от смерти ее добрые руки. Сейчас, когда в стране началась частичная мобилизация, Александра Ивановна не смогла остаться равнодушной, и чем может – помогает пермякам, которых мобилизовали.

- Александровцы в такой момент стали одной большой и дружной семьей, которая своих не бросает, - рассказала «КП» Юлия Пензина, она организовала пункт сбора необходимых вещей для мобилизованных жителей Прикамья. – Помещение у меня было, поговорила со знакомыми и мы решили своими силами оказать помощь мобилизованным пермякам. Мы общаемся с женами тех ребят, которые находятся сейчас в гарнизоне в Елани и понимаем, что там сейчас необходимо: это продукты, медикаменты, теплые носки, котелки и коврики-пенки. Несколько швей из нашего города уже отложили заказы, и шьют для ребят нательное белье и балаклавы. Остальные – закупают все остальное. Сбор помощи мы ведем до 5 октября, потом оплачиваем Газель и отправляем все это нашим ребятам.

А в понедельник утром, 3 октября, в пункт сбора помощи доставили посылку с теплыми носками, которые связала Почетный житель Александровска Александра Ивановна Старцева.

- Никто из нас не смог сдержать слез, когда мы получили эту посылку, - говорит Юлия Пензина. – Через дочь Татьяну мы передали Александре Ивановне огромное спасибо, разместили фото с ее посылкой в своем сообществе, и все комментарии, которые пишут нам люди, передаем ветерану.

«Александра Ивановна, спасибо Вам от всего сердца и низкий поклон», «Храни Вас Бог!», «Крепкого здоровья Александре Ивановне!», - не скупятся на благодарность пользователи.

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