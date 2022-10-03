Складень, которому около 170 лет, сохранился в прекрасном состоянии. Фото: Андрей Иванов.

Металлопоиском Андрей Иванов из Чусового занимается около 20 лет. Обследует заброшенные деревни и поля, находит старинные крестики, монеты и пуговицы. Иногда возраст его находок составляет 300 и более лет.

- Река Чусовая в этом смысле очень интересна, зимой - по льду, а летом - по берегу по Чусовой ходили в Сибирь, - объясняет коллекционер. – До прихода русских на этой территории жили ханты и вогулы, иногда мне попадаются и их предметы.

К осени вода из водохранилища ушла, и Андрей решил обследовать дно реки возле деревни Кучино. До 1956 года, пока не запустили Камскую ГЭС, здесь были луга, потом все эти земли затопило.

- А сейчас воды мало, остался один галечник, - рассказывает о своей находке коллекционер. - Место это рыбацкое, и я сначала нашел здесь много грузил и блесен, а потом среди галек встретил образ Георгия Победоносца!

Антикварная находка - это середина тройного складня 19 века, причем, в очень хорошем состоянии. Такие складни в старину были обиходной деревенской иконой, и в каждой семье их было по несколько штук. В качестве сюжета на таких иконках чаще использовался образ Николая Чудотворца или Богоматери. А тут достаточно редкий – Георгий Победоносец.

Это старинный складень - бронзовый, и чтобы он поблескивал, наши предки начищали его песком или валенком. И поэтому сейчас такие находки часто бывают затерты.

- А этот – в очень хорошем состоянии, сохранилась даже голубая эмаль и глаза, - говорит коллекционер. – Я выложил фото находки в соцсетях, людей зацепила тема, и они подхватили пост комментариями: «Это удивительная находка», «Хороший знак, пусть помогает ребятам в наше время», «Век пролежала, дожидаясь своего часа. Чувствуется ее Святость», «Бог с нами!»

Эту находку пермяк восстановит и оставит в своей коллекции.

- Одна створка у меня есть, вторую я найду и восстановлю складень в целом виде, - говорит Андрей Иванов. – На сайтах, где продают антиквариат, ее цена не превышает шести-семи тысяч рублей. Но мне сейчас важна не цена, а то, в какое время я ее нашел. И я тоже уверен, что находка во время спецоперации – это хороший знак!

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