Анастасия Петрова. Фото предоставила Марина Шилова.

Настя Петрова была по-настоящему светлым и очень талантливым человеком. Это можно понять из тех стихов, которые предоставила «Комсомолке» ее мама Марина Шилова.

Сейчас в Перми друзья, родные, близкие и коллеги Анастасии подготовили к публикации сборник. Нужны средства на его выход в свет. Об этом на своей страничке в соцсетях написала ее мама.

Подробнее об этом «Комсомолка» написала в своем материале «Родные пермской журналистки, погибшей от ковида, собирают деньги на публикацию сборника ее стихов».

«Светлая память Насте», «Такие солнечные люди становятся ангелами. Уход Насти стал чертой невозврата к прежней жизни для многих из нас», «Сборнику стихов Насти быть», - оставляют комментарии под постом Марины Николаевны пермяки.

ххх

Бабушка вяжет мне варежки, Бабушка стряпает шанежки, Размером с мою ладошку. Мне три, и ладошка крохотна, Я дую на круг картофельный, Слегка похожий на солнышко. На улице - солнце с проседью. И бабушка скатерть выносит. День радостный, день весенний. И чай с чабрецом, и вишневое Варенье, с зимы сбереженное На вербное воскресенье.

Бабушка шьет мне фартучек - Старый я в краске испачкала, К тому же порвала немного. Носилась, дурында, с мальчишками По разным гаражным крышам, «Не девка, а шут гороховый!» Сегодня немного пасмурно, И словно комбайны по пашням, - По саду - от тучек тени. Но чай все равно на улице, Хоть нынче погода хмурится, Ведь вербное воскресенье!

Бабушка снова кашляет. Почти не встает: мне страшно Входить к ней и заговаривать. Она говорит мне: «Настасья, Кончай на пороге маяться, Пора уже тесто ставить!» И липнет солнце ласкучее К суставам, артритом мучимым, До одури пахнет сиренью. «Полгода еще протянете», - Врач утверждает. Не станет ее Не в вербное воскресенье.

Бабушка шепчет мне «Дурочка, Все у тебя получится!», Гладит затылок взъерошенный… И я просыпаюсь - заплаканной, Вооружаюсь скалкою, Взбиваю яйцо, мну картошку, Ставлю в духовку противень, Где шанежки чуть уродливы, Но я научусь со временем… И сын подставляет ладошку Моим картофельным солнышкам. Ведь вербное воскресенье.

(2017 год)

ххх

Какие итоги? О чем ты, милый? Что нам подводить, сортируя «было»? Зачем нам сводить этот кредит с дебетом? Мы есть - это главное наше наследие.

Мы есть вот сейчас. Снег счищая с машины, Мы есть, отражаясь в случайных витринах, Мы есть торопясь в магазин с работы. Мы есть в понедельник и есть в субботу. Мы есть, рассмеявшись, и есть, заплакав. Мы есть при параде и есть без лака. Уставшие, злые, крича от боли. Мы все еще есть.

Снег присыпан солью. И в мире то пробки, то катастрофы. То утром внезапно кончается кофе. И курс на «все правильно» не калиброван. И год для кого-то не станет новым…

Но я загадаю, вдыхая запах Тобой принесенных еловых лапок, Наивно, По детски Надеясь на чудо, Пусть все, кто мне дорог, будут.

(2018 год)

ххх

Девочка, не смотри в монитор, смотри за него. Туда, где открытка с моря с прошлого года. Море похоже на зверя - ворчит у ног, Но лижет пятки. Такая его порода. Море: зеленый, синий и белый миф. - Ждет тебя там, за открыткой и плачет брызгами. Девочка пишет релиз и готовит бриф, У девочки нынче отчет, квартал, экспертиза. Но краем глаза, в том уголке, где так Легко рождаются слезы - частички моря - Она видит берег: пустынен песчаный пляж И чайки громко и жадно о чем-то спорят. Девочка чертит в блокноте поверх всех цифр Черные росчерки крыльев и лодку в бухте. Море: зеленый, синий и белый миф, Прибоем заливший пробелы меж строчек будней. Девочка, скоро, скоро уже: самолет, Трап, раскаленный асфальт, сарафан вразлет. И босоножки чеканят тебе мотив: «Сине-зеленое, белое море мое - не миф».

(2018 год)

Для тех, кто готов помочь - Сберкарта 4276 1609 6201 7902, Марина Николаевна Ш. (мама Насти).

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