В Перми пропал 12-летний мальчик

Пропавший мальчик. Фото: «ЛизаАлерт»

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили в розыск 12-летнего Даниила Борцова. 12 января мальчик ушел из дома и исчез.

Приметы

Рост 136 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в черный пуховик, черные спортивные штаны, черные дутые сапоги, черную шапку.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Даниила, просят сообщать по телефону: 8- 951- 923- 09- 80 Алена.

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