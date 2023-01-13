Морозы 8 марта, два месяца солнца, долгое-долгое бабье лето. Синоптики рассказали, чем нам запомнится 2022 год

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Истинные прикамцы обязательно припомнят, в какие годы погода отличалась теми или иными аномалиями.

Так, старожилы наверняка скажут, что в 1978 году в новогоднюю ночь стояла лютая стужа. Действительно, в ночь на 1 января столбик термометра опускался ниже -47 градусов.

Позапрошлый 2021 год запомнился небывалой засухой, которая иссушала все живое в мае и июне, и дачники с ног сбились, пытаясь размочить окаменевшую почву.

А чем прославился в смысле погоды ушедший 2022 год? Что будем про него вспоминать, если кто-то впоследствии поинтересуется?

Год был сухим и теплым

- В Перми год минувший стал аномально сухим, - предлагают свою версию ответа метеорологи из ГИС-центра ПГНИУ. - Меньше осадков было лишь в 2005 году и в далеком 1987-ом. Год стал одним из самых теплых в этом веке, уступив по среднегодовой температуре лишь 2020, 2008 и 2005 годам.

Июль и август выдались солнечными и теплыми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впрочем, синоптики тут же делают оговорку: летняя засуха хотя и была сильной, но наблюдалась во второй половине лета и не нанесла большого ущерба урожаю. А всякие «средние температуры по больнице» и прочие статистические выкладки обычно не запоминаются, верно?

Возможно, 2022-й будем называть годом транспортного коллапса. Действительно, под конец года погодка решила восполнить дефицит осадков и в декабре запорошила улицы прикамских городов двумя мощными снегопадами, которые застали коммунальщиков врасплох.

Но так год заканчивался. А как он начинался?

Восьмимартовские морозы круче рождественских

В прошлый январь прикамцы так и не дождались настоящих тридцатиградусных морозов, ни в Рождество, ни в Крещение.

Прошлой зимой в Перми не было сильных морозов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В Перми самый морозный день в январе-2022 был 12 числа, когда температура опускалась до -27,9 градуса, - отмечают синоптики. - Это один из самых высоких годовых минимумов, выше было только в 2005-ом - −25,4 градуса.

Не было по-настоящему морозных дней и в феврале.

И только когда зима уже закончилась, стужа опомнилась и пыталась наверстать упущенное. В начале марта это ей удалось на севере края, куда добрался арктический воздух: в ночь на 9 марта на Вае термометр достиг отметки в 40 градусов.

В Перми мартовский мороз только немного не дотянул до январского рекорда. В международный женский день 8 марта столбик термометра опускался до -26,8 градусов.

Посмотрим, не повторится ли такая история в этом году. Тогда в обиход прикамцев вполне может войти понятие «восьмимартовские» морозы, которые в 2022-ом оказались круче рождественских и крещенских.

Поздняя весна затянулась до июля

Весна в прошлом году наступила очень поздно и затянулась практически до середины календарного лета.

- Метеорологическая весна с переход среднесуточной температуры через ноль наступила на большей части края только 3-4 апреля, что позже средних многолетних сроков, - отмечают синоптики.

Весной все-таки были теплые дни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце апреля теплый воздух пытался прорваться в Прикамье, но задержался лишь на денек.

- 27 апреля в связи с выносом теплого и влажного воздуха с юго-запада наблюдалось повышение температуры до +20 в большинстве районов края, которое сопровождалось ливневыми дождями и грозами, а 28 апреля на северо-западе края произошло резкое похолодание, и начался сильный снегопад.

Не побаловала теплом прикамцев и майская погода. А июнь из-за холодов и вовсе не назвать было летним месяцем.

- Метеорологическое лето со средней температурой выше +15 наступило только в июле, - констатировали синоптики. - В большинстве районов края оно пришло 5-6 июля, то есть на месяц позже обычного.

Два месяца сплошного солнца

- В 2022-ом было два месяца сплошного солнца! – так могут вспоминать минувший год жители Прикамья.

Действительно, с июля в крае начался двухмесячный период сухих и довольно жарких дней.

Он прерывался лишь изредка, зато из набежавших тучек помимо дождя сыпался крупный град. Так, 12 июля крупный град выпал в поселке Звездный и других населенных пунктах южнее Перми. Градинами повредило немало автомобилей.

- В июле и августе в связи с жаркой и сухой погодой и почти полным отсутствием осадков наблюдалась почвенная засуха в центральных районах края, а также маловодье на реках, - напомнили синоптики. - Уровень воды в Камском водохранилище опустился до самых низких отметок за последние годы.

Правда, особой изнуряющей жары не было.

- Абсолютный максимум температуры в Пермском крае в прошлом году составил всего +32,8 градуса, он был зафиксирован 12 августа в Осе, - констатировали метеорологи. - Это почти на 6 градусов ниже прошлогоднего рекордного максимума. В Перми максимум года 11 июля составил +31,9 градуса, и это ниже прошлогоднего максимума на 3,5 градуса.

Долгое-долгое бабье лето

А затем началось затяжное бабье лето. Лишь изредка прорвавшийся арктический воздух портил благостную картину.

Осень была действительно золотой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре наблюдались две волны холода - с 3-го по 12-е и с 26-го по 30-е, но было и мощное потепление в конце второй – начале третьей декады, когда максимальная температура по югу края достигала +25…+27 градусов, - отмечают метеорологи.

Октябрь характеризовался устойчивой теплой погодой, и стал самым теплым за 10 лет. В течение месяца была одна интенсивная, но кратковременная волна тепла 4 октября, когда температура воздуха повышалась почти до +19 градусов.

Предзимье началось с началом третьей декады октября. В Перми снежный покров впервые наблюдался 25 октября, что также является самым поздним сроком за последние 10 лет.

Устойчивый переход температуры через ноль, означающий переход к метеорологической зиме, случился почти одновременно по всей территории края 13-14 ноября. Это существенно позже средних сроков - на севере края отклонение составило почти три недели.

Зима пришла внезапно

Это еще свежо в памяти - зима наступила резко. Уже во второй половине ноября ударили морозы до -20…-25 градусов.

- Ждать нам вскоре сорокаградусных морозов! – предполагали прикамцы.

Но немного ошиблись. Декабрь оказался не слишком студеным. Зато – на редкость снежным, и приметы этого мы до сих пор видим на улицах в виде не убранных куч снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятница 13-е в Перми 2023: история, страхи, приметы, скоро Старый Новый год

Рассказываем, как появились страхи на день Пятница 13-го, история его появления и события (Подробнее..)