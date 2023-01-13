Пятница 13-е в Перми 2023: история, страхи, приметы, скоро Старый Новый год

Скоро Старый Новый год! Фото: архив "КП"

Наступил январь 2023 года, а значит пришла пора встречать пятницу, 13-е. Рассказываем, как появились страхи на Пятницу 13-е, историю их появления, какие события пришлись на этот день.

Согласно информации Всемирной электронной энциклопедии, Пятница 13-е - «день неприятностей», распространенный благодаря многочисленным суевериям и мифам. Именно, в Пятницу 13-го следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям, а также надо стараться остерегаться всяческого рода неудач.

Пятница 13-е - страхи и фобии

В медицине такой набор примет рассматривается как фобия, психологи и психотерапевты и называют это «параскаведекатриафобией» - боязнью Пятницы 13-е.

Термин «Пятница, 13-е» в конце 1990-х годов предложил доктор Доналд Досси, который составил его из греческих слов παρασκευ (пятница) и δεκατρ α (тринадцать). Досси рассматривал сам термин как часть своего метода терапии безрассудных страхов. По его словам, если вы сможете произнести такой термин несколько раз без запинки, ваш страх перед Пятницей 13-го исчезнет сам собой. Эта фобия рассматривается как частный случай трискайдекафобии – боязни числа 13.

Исследователи считают примету Пятницы 13-е относительно недавним явлением, возникшим на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа «13» без его обязательного отнесения к календарю.

Пятница 13-е - истоки и история

Популярным объяснением особого отношения к Пятнице 13-го, распространенным в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история Ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года (опять 13) французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены.

Этот день французский монарх выбрал не случайно. Начнем с того, что это день распятия Христа. 13-й день месяца стал намеком на несчастливое число: 13-е считалось плохим числом у Гомера в его «Илиаде» и Цицерона (ProCecina). В древнееврейской Каббале было 13 Духов Зла, и 13-м в Писании упоминается Иуда, предавший Христа. На Тайной вечере тот же Иуда был 13-м сотрапезником, День Страстей Господних пришёлся на 13-е число по лунному календарю, 13-я глава Апокалипсиса говорит об Антихристе, а 13-я глава Евангелия от Иоанна - о предательстве Иуды.

Пятница 13-е – приметы и суеверия

Каждый из нас волен по-своему принимать Пятницу 13-е. Тем не менее, есть ряд примет и суеверий, к которым можно прислушаться, но не воспринимать их всерьез. О них делится «Комсомольская правда».

В Пятницу 13-го не советуют садится за руль и не отправляться в путешествие, так как дорога и отдых будут полны неприятных впечатлений и мелких неурядиц.

В Пятницу 13-го надо отложить застолья, вечеринки и другие масштабные увеселительные мероприятия. Чрезмерное счастье в этот день может заставить «темные силы» привнести баланс в мир и вашу жизнь, добавить в нее внезапно неприятное событие.

В Пятницу 13-го не стоит начинать новые проекты, книги, курсы.

В Пятницу 13-го отложите устройство на новую работу и не заключайте сделок – работа будет не в радость, а сделка не принесет ожидаемого успеха.

В Пятницу 13-го не высаживайте растения. Они либо не вырастут, либо не будут радовать внешним видом. Если растение должно приносить плоды, то плодоносить оно не будет.

В Пятницу 13-го можно притянуть удачу. Специалисты позитивного мышления рекомендуют носить яркую одежду. Такой выбор выделит вас среди всех, привлечет внимание к вашей персоне и просто окрасит «черно-белый» день в яркие краски.

Будьте внимательны, на пятницу 13 мая 2022 года по народным приметам выпадает Яков Теплый, который советует отказаться от красных оттенков одежды.

Кстати, если в Пятницу 13-го прямо над головой пролетит стая птиц, то надо ждать удачи.

Если что-либо из перечисленного непременно нужно совершить в пятницу 13-го, держите положительный настрой в течение всего дня и убеждайте себя (хотя это может быть сложно), что аура Пятницы 13-го будет благоволить любому вашему делу и начинанию.

Пятница 13-е в Перми

Давайте с присущим всем пермякам оптимизмом и юмором отнесемся к сегодняшней Пятнице 13-е.

К примеру, пятница 13 мая 2016 года не остановила более 20 пары пермских молодоженов подать заявления в ЗАГСы города для заключения брака. Больше всего их оказалось в Дзержинском районе – девять. В ЗАГС Индустриального района обратились шесть пар, Кировского района - четыре, Свердловского района – две, Орджоникидзевского района – одна.

Еще одна впечатляющая цифра – в пятницу 13 июля 2018 года в ЗАГСах Перми зарегистрировали более 70 браков. Одна из пар новобрачных и вовсе посчитала 13-е число счастливым – 13 июля родился жених.

Конечно, были в жизни Перми и малоприятные истории, связанные с Пятницей 13-е. В 2020 году 13 марта в городе зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом. В пятницу 13 января 2017 года в одном из пермских автобусов женщина потеряла сознание, только через три часа ее «заметил» охранник автобазы, а через шесть дней она скончалась.

В 2023 году Пятница 13-е придется еще на один день – 13 октября. В 2022 году Пятница 13-е случилась всего один раз – 13 мая. В этот день для садоводов и огородников Перми случился небольшой природный коллапс, когда в температура воздуха опустилась ниже 0 градусов.

В Пятницу 13-го 2022 года из Перми наконец-то ушел смог. Его причиной стали горящие леса в Курганской и Свердловской областях, Башкирии. Запах гари от лесного пожара жители Перми ощущали на улице, в дома и офисах.

Пятница 13-е – канун Старого Нового года

В пятницу, 13 января 2023 года, надо обязательно отвести место для празднования кануна Старого Нового года – это такое небольшое повторение 31 декабря.

Традиция отмечать Старый Новый год в России возникла после введения в 1918 году григорианского календаря: 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому григорианскому календарю.

Увы, 13 января 2023 года в афише пермского Театра «У Моста», самого мистического театра страны, нет спектаклей. Зато на подмостках «Театра-Театра» можно будет увидеть эпическую сагу «Война и мир» (18+) в исполнении труппы Театра им. Вахтангова. Действие будет продолжаться около пяти часов. Театр оперы и балета пошел еще дальше – там «Похмелье» (18+). Вот так, еще до начала Старого Нового года. Одноактная опера «Похмелье» препарирует окружающую действительность, подчеркивая ее сюрреалистичность.

Как бы не сложился сегодняшний день, Пятница 13-е, давайте будем беречь и уважать друг друга, внимательно следить за здоровьем, с понимаем относиться к окружающему нас миру.

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