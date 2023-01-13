Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ 12 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 12 января 2023 года зафиксировали 7 пожаров: 4 пожара - в Перми; по 1 пожару – в Березниковском, Кунгурском и Кудымкарском округах. За аналогичный период 12 января 2022 года произошло 5 пожаров.

В Перми 12 января 2023 года очагами загорания стали – здание кафе в Ленинском районе, мусор в Кировском районе, многоквартирные жилые дома - в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах; в Березниковском и Кудымкарском округах - частные жилые дома; в Кунгурском округе сарай.

ПОЖАР В ПЕРМСКОМ КАФЕ «ЧАЙХАНА» 12 ЯНВАРЯ 2023

В дежурную службу МЧС по Пермскому краю 12 января в 20:19 поступило сообщение о задымлении в вентиляционном канале кафе «Чайхана» на ул. Ленина в Перми.

К месту возможного очага загорания прибыли силы и средства подразделений 10-го ПСО краевого МЧС в составе 16 человек и 4 единиц техники. По прибытии было установлено, что из вентиляционного канала в мангальной зоне кафе происходит незначительное задымление. Открытое горение отсутствует. Из кафе пожарными были эвакуированы 20 человек персонала и 60 человек посетителей.

«Основными причинами возникновения пожаров за прошедшие сутки стали: нарушение правил монтажа и эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем (по два случая). Погибших и пострадавших на пожарах нет», - говорится в сводке МЧС по Пермскому краю.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 12 января 2023 года на территории Пермского края 148 профилактические группы в количестве 347 человек осуществили 1320 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2141 человека, распространили 1623 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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