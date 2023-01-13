В Верещагино сотрудники МЧС посетили около 60 семей с несовершеннолетними детьми

Фото: МЧС по Пермскому краю.

В Верещагинском округе с 1 января 2023 года проходят межведомственные рейды, в ходе которых посещаются семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Для привлечения внимания детей к вопросам безопасности жизнедеятельности населения, в том числе соблюдению требований пожарной безопасности, участники мероприятия организовали благотворительную акцию «Дед мороз в каждый дом!». Малышам вручили сладкие новогодние подарки, раскраски, блокноты, календари и магниты, напоминающие о простых, но жизненно-важных правилах.

Рабочие группы в составе сотрудников краевых управлений МЧС и МВД, минсоцразвития посетили 57 семей, где воспитываются 127 несовершеннолетних детей, проинструктировали 236 человек мерам пожарной безопасности, распространили 114 памяток.

Проведение совместной работы способствует координации действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, позволяет снизить количество пожаров в жилом секторе и как следствие – случаи травмирования и гибель людей на них.

«Во время рейдов было установлено, что в семьях нарушений требований пожарной безопасности не допущено, жилищно-бытовые условия соответствуют общепринятым нормам», - рассказали в МЧС по Пермскому краю.

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