Набережная Перми. Фото: Павел Шатров

В число важных изменений с 1 августа 2022 года входят увеличение выплат для работающих пенсионеров, новый порядок регистрации самозанятых, обязательное оснащение тревожной кнопкой автомобилей и другие нововведения.

Индексация пенсий

С 1 августа 2022 года у части работающих и неработающих пенсионеров произойдет индексация пенсий.

Работающие пенсионеры получат прибавку к выплате. Ее размер для каждого будет индивидуальным, при этом он не должен превышать трех пенсионных баллов. С 1 июня 2022 года один пенсионный балл равен 118,1 рублей, следовательно, максимальная прибавка составит не более 354,3 рублей.

Рассчитывать на прибавку могут те пенсионеры, которые работали в 2021 году и за кого работодатель платил страховые взносы. В число пенсионеров, которые смогут получить прибавку, также попадут индивидуальные предприниматели, которые в 2021 году работали и платили фиксированные взносы.

Прибавка к пенсии ожидает пенсионеров, которым в августе исполнится 80 лет. Им удвоят фиксированную выплату к пенсии.

Индексация произойдет автоматически, подавать заявления для этого не нужно.

Повышение размера накопительной пенсии

С 1 августа 2022 года повысится размер накопительной пенсии. Ежегодная корректировка произойдет исходя из суммы поступивших страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на нее, взносов работодателя (если пенсионер продолжает работать), взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования.

Выпуск автомобилей с «тревожной кнопкой»

С 1 августа 2022 года автопроизводители обязаны выпускать автомобили с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с «тревожной кнопкой». Атопроизводители будут должны дооснастить выпущенные машины модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» до 1 февраля 2023 года. Правила действуют для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, за исключением автомобилей для перевозки опасных грузов и перевозки детей.

Передача сведений о налогоплательщике

С 1 августа 2022 года налоговые инспекторы смогут передавать информацию о налогоплательщике третьим лицам, если он сам дал на это согласие. Это согласие можно направить в налоговую в электронном виде.

Новый порядок получения статуса самозанятого

С 1 августа 2022 года встать на учет в налоговых органах самозанятые граждане теперь смогут через портал «Госуслуг». Данные о постановке на учет оператор передаст в налоговые органы самостоятельно.

Для этого нужно будет лишь подать электронное заявление и подписать его электронной подписью. Если выяснится, что заявитель не вправе перейти в статус самозанятого, то отказ придет в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее встать на учет можно было через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте ФНС.

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