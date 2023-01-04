Белые ночи на Каме, студенческая весна и летний Кубок КВН. Чем порадуют горожан в год 300-летия Перми

Пермяки до сих пор вспоминают фестиваль "Белые ночи". Фото: архив "КП".

В следующем юбилейном году пермяков обещают порадовать множеством фестивальных, спортивных, театральных и развлекательных событий. Перечислим наиболее яркие из них.

Весенняя прелюдия

Молодость и весна - почти синонимы. Весенние месяцы в юбилейном году отдадут искрометному творчеству юных.

В апреле пермяки смогут насладиться спектаклями детских и молодежных театров. В Пермь на финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье» съедутся юные и молодые актеры из приволжских регионов. Трансляцию молодежных постановок можно будет посмотреть на федеральном портале Культура.рф.

В этом году финал фестиваля проходил в Ижевске, и первого места в номинации «Молодежный спектакль» удостоился студенческий театр «17-я скрипка» Пермского национального исследовательского политехнического университета - за постановку спектакля «Корова» по мотивам рассказов Андрея Платонова.

Незабываемым ярким весенним праздником обещает стать финал Российской Студенческой весны, который пройдет в Перми с 25 по 31 мая.

Несколько тысяч финалистов из множества вузов страны будут бороться за награды в танцевальном, музыкальном, театральном конкурсах. Также свое мастерство покажут молодые представители оригинального жанра.

Сопровождать эту студенческую феерию будут 1000 волонтеров. Уже началась запись добровольцев на странице ВКонтакте vk.com/studvesna59. Подать заявку в волонтерский корпус можно будет до 1 марта.

Пермь уже принимала финалистов Студвесны - в 2005 и 2019 годах. Три года назад впервые в истории проекта в нашем городе были организованы ежедневные прямые интернет-трансляции ВКонтакте церемоний открытия и закрытия фестиваля, конкурсных просмотров и мастер-классов всех творческих направлений.

Такие трансляции будут вести и в этот раз. Кроме того, за понравившихся конкурсантов можно будет проголосовать в специальном приложении.

Переходящий кубок Студвесны уже приехал в Пермь - его передал губернатору Прикамья глава Самарской области, где в этом году проходил финал студенческого конкурса.

Три месяца праздника

Разумеется, главные юбилейные события начнутся в День города. Организаторы обещают, что все три летние месяца пройдут под знаком фестиваля «Белые ночи на Каме».

Что именно это будет, пока держат в секрете. Говорится лишь, что в программу войдут фестиваль уличных театров, джазовый фестиваль, выставочные, театральные, музыкальные и кинопроекты.

- Пермяки скучают по «Белым ночам», поэтому решено включить этот слоган в название акции, но формат будет другим, - предупреждают организаторы праздничных мероприятий. - Старт будет дан 12 июня, а завершится фестиваль 26 августа событием «Ночь города» - оно объединит «Ночь музеев» и «Ночь театров».

Действительно, прежние фестивали «Белые ночи» запомнились пермякам. Они проходили дважды - в 2011 и 2014 годах. В Пермь тогда приезжали выступить культовые артисты - группа «Молотов», Manu Chao, Tricky, Faith no More и многие другие.

На этот раз фестивальные мероприятия обещают проводить не только в Перми, но и по всему краю, используя для локаций долины прикамских рек.

Не забудут в День города и то, что пермяки традиционно ковали оборонный щит страны. Организаторы обещают открыть в юбилейный год экспозицию «Оружие Победы».

А в августе Пермь превратится в столицу веселых и находчивых - в нашем городе чемпионы Высшей лиги будут сражаться за летний Кубок КВН. Игру наверняка посмотрят миллионы телезрителей на «Первом канале».

Сборная Пермского края обязательно порадует земляков искрометными шутками. Как известно, прикамские кавээнщики в прошлом году одержали победу в финале Высшей лиги КВН и не упустят заполучить еще одну награду в родных пенатах.

Осенний аккорд

Осень в Перми обещает быть одновременно спортивной и театральной.

В сентябре в нашем городе состоится международный форум «Россия – спортивная держава», на который съедутся известные спортсмены и спортивные комментаторы. Одновременно будет проходить и традиционный Международный пермский марафон.

Также осенью в Перми пройдет фестиваль «Золотая маска» в Перми. Зрителей ждут спектакли-лауреаты главной Национальной театральной премии, в частности, поставленный Дмитрием Крымовым спектакль МХТ им. Чехова «Серёжа» (16 +) по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина».

В октябре у нас пройдет международный кинофестиваль социального кино «Лампа».

Само собой, это не все запланированные юбилейные события. Программы и анонсы можно будет посмотреть на сайте «Пермь 300» (perm-300.ru).