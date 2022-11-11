Фото: ФК «Амкар Пермь».

Необычный шаг предприняли главный тренер «Амкара» Рустем Хузин, игроки команды и руководство клуба для своих болельщиков. Об этом наставник пермяков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6).

- Мы решили отблагодарить наших болельщиков за поддержку команды в первой половине этого сезона. Подчеркну особо, это именно благодарность, а не подарок. С рядом игроком мы выкупили все билеты на предстоящую игру с «Уралом-2» в Перми. Вход на этот матч для всех наших болельщиков будет свободным. Это придаст еще больший импульс к их общению с командой, - отметил Рустем Хузин.

По словам руководителя пресс-службы «Амкара» Дмитрия Коновалова, все гости этого матча уже при входе на трибуны стадиона «Звезда» могут согреться чашечкой чая, которую им нальют совершенно бесплатно и в любом количестве.

В отпуск с хорошим настроением

В ходе прямого эфира «Комсомолки» Рустем Хузин рассказал о выступлении команды в первой половине чемпионата Второй лиги. По его словам, есть определенное удовлетворение от того, что команда подтянулась.

- «Амкар» идет без поражений в нескольких последних матчах. Хотелось бы завершить этот этап чемпионата на первом месте. Очень ждем, что «Тюмень» оступится в Оренбурге. При этом, нам надо победить в уральском дерби «Урал-2» в Перми. Это точно будет большим подарком для наших болельщиков, а игроки с чувством удовлетворения от выполненной работы смогут пойти в отпуск и отдохнуть, - говорит Рустем Хузин.

По мнению наставника, начало сезона «Амкара» сложилось не совсем удачно, однако, последний месяц был для команды стал определяющим: она наконец-то нашла свою игру, показывает то качество футбола, к которому надо стремиться.

Одна из причин состоит в том, что сейчас в розыгрыше нет проходных матчей, практически все коллективы группы 4, в которой играет «Амкар», показывают футбол одного хорошего уровня, вчерашние аутсайдеры подтянулись к лидерам.

- Если в прошлом сезоне можно было сказать о некоторых командах, что мы их обязательно «пройдем», то сейчас уже подходим ко всем соперникам очень серьезно, без какой-либо недооценки их сил и возможностей. Постоянно говорим ребятам, чтобы они не расслаблялись были в полной боевой готовности и готовы к каждой игре, - заметил Рустем Хузин.

Многие из соперников «Амкара» поставили перед собой на сезон самые высокие задачи. В целом по игре они располагаются на своих позициях. При этом Рустем Хузин считает, что это совершенно не касается его команды.

- «Амкар» должен быть первым! – уверен наставник пермских футболистов.

Пицца за игру

Сразу после матча с «Уралом-2» в Перми «Амкар» поведет командное мероприятие.

- Посидим все вместе, поговорим о прошедшем этапе чемпионата – что получилось, а что нет. Обязательно сделаем определенные выводы. После этого дадим ребятам спокойно отдохнуть, - делится планами Рустем Хузин.

Перерыв в чемпионате Второй лиги продлится до апреля 2023 года. Тренерский штаб и футболисты «Амкара» выйдут из отпуска в конце января – начале февраля. После этого команда проведет три учебно-тренировочных сбора. Первые два состоятся в Перми, а последний, скорее всего, в Краснодарском крае. На заключительный период подготовки к продолжению сезона у «Амкара» запланировано проведение двух-трех контрольных матчей.

- Каждый игрок получит на отпуск индивидуальное задание. Обычно после отдыха у ребят уровень готовности составляет около 60%. Исходя из этого и будет строится процесс подготовки. Он будет включать по две тренировки в день, - раскрывает тайны тренерской кухни Рустем Хузин.

Кстати, в эфире радио «Комсомольской правды» (Пермь 96,6) стало известно, что после каждого матча прямо в раздевалке едят футболисты «Амкара».

- На всю команду мы заказываем пиццу двух видов: один - «для людей», а второй - персонально для Наиля Замалиева и Ивана Маркелова, которые предпочитают пиццу с сырной начинкой, - делится командной кухней Дмитрий Коновалов.

Где и как получить билеты на матч «Амкар» - «Урал-2»

Билеты на матч 17-го тура чемпионата Второй лиги в Перми между «Амкаром» и «Уралом-2» можно получить в клубном фаншопе по адресу: ул. Куйбышева, 95Б/1. Время работы фаншопа с 14:00 до 19:00, 12 ноября - с 13:00.

Начало матча в 15:00. (0+)

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