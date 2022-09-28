Индексация тарифов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По предложению Министерства экономического развития России, правительство страны приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Это позволит на протяжение последующих более полутора лет не проводить индексации тарифов на ЖКУ. Следующую индексацию тарифов планируется провести 1 июля 2024 года.

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. Перенос повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом данного решения», - пояснили свое предложение по индексации тарифов в Минсоцразвития РФ.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения не превысит 9%. К примеру, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации новых тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года – на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года – на 221 рубль в месяц.

Окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта РФ.

Последняя индексация тарифов на ЖКУ в России произошла с 1 июля 2022 года. Она составила от 2,9 до 6,5%. В Пермском крае предельный индекс повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года составил 4,4%. Исходя из этого можно предположить, что индексация тарифов с 1 декабря 2022 года в Прикамье может составить около 6%.

В ФАС России сообщили, что ведомство будет контролировать соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит их необоснованного роста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тарифы на ЖКУ в Перми с 1 июля 2022 года: важные изменения в жизни пермяков

Рассказываем, как изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Перми с 1 июля 2022 года (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru