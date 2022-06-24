Тарифы на ЖКУ в Перми с 1 июля 2022 года: важные изменения в жизни пермяков

С 1 июля в Перми изменятся тарифы на ЖКУ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце каждого года правительство России утверждает средний индекс предельного повышения цены на коммунальные услуги для каждого региона.

ИНДЕКСАЦИЯ УСЛУГ ЖКХ С 1 ИЮЛЯ 2020

На 2022 год такие индексы были утверждены соответствующим № 3073-р. Индексация пройдет во втором полугодии и составит от 2,9 до 6,5% в зависимости от региона проживания, в первом полугодии 2022 года повышения тарифов не было.

Как правило, тарифы повышаются ровно на тот процент, который предусмотрен федеральным постановлением. Индексы ограничивают повышение платы на следующие коммунальные услуги:

- холодное и горячее водоснабжение

- водоотведение

- электроснабжение

- газоснабжение

- отопление

- обращение с ТКО

Точное повышение тарифа на отдельные виды коммунальных услуг могут быть ниже или выше индекса. Но при их сложении общий процент увеличение с 1 июля не должен превышать индекса. Расходы на капитальный ремонт и прочие услуги этими индексами не ограничиваются.

Правительство РФ утверждает предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги, а региональные власти могут скорректировать это значение в меньшую сторону в конкретном муниципальном образовании. Для этого главы регионов определяют индексы для каждого населенного пункта на своей территории на следующий год.

С 1 июля 2022 года меньше всего вырастут платежи в Свердловской области – на 2,9%, больше всего – в Севастополе, Крыму и Татарстане (по - 6,2 процента).

ИНДЕКСАЦИЯ УСЛУГ ЖКХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ С 1 ИЮЛЯ 2020

Предельный индекс повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года составит 4,4%.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2020

ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский»

- Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями: 178,98 рублей за 1 куб. метр

- Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками без полотенцесушителей: 168,12 рублей за 1 куб. метр

- Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями: 168,12 рублей за 1 куб. метр

- Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с изолированными стояками без полотенцесушителями: 157,27 рублей за 1 куб. метр

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ОТОПЛЕНИЕ В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2020

- Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14 ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский») оставляет тариф без изменения: 2 025,85 рублей за 1 Гкал

- Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (ВК Кислотные дачи, ВК Новые Ляды, ВК Левшино, ВК ПДК, ВК Заозерье, ВК Каменского, 28, ВК Запруд, ВК Банная гора, ВК Окуловский, ВК Подснежник, ВК ДИПИ, ВК Пышминская, ВК Брикетная, ВК Кавказская) оставляет тариф без изменения: 2 025,85 рублей за 1 Гкал

- Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь): 1 626,34 рублей за 1 Гкал

- Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-14: 2 025,85 рублей за 1 Гкал

- Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-9): 1 499,70 рублей за 1 Гкал

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2020

Тариф на водоснабжение для жителей Перми останется на прежнем уровне, а на водоотведение – повысится.

- водоснабжение: 33,03 рубля за 1 куб. метр

- водоотведение: 29,04 рубля за 1 куб. метр

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2020

Пользователи жилых помещений многоквартирных домов

- Одноставочный тариф: 4,64 рубля за 1 кВтч

- Дневная зона (пиковая и полупиковая): 4,68 рубля за 1 кВтч

- Ночная зона: 2,99 рубля за 1 кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

- Пиковая зона: 4,71 рубля за 1 кВтч

- Полупиковая зона: 4,64 рубля за 1 кВтч

- Ночная зона: 2,99 рубля за 1 кВтч

Пользователи в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, а также оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами

- Одноставочный тариф: 3,40 рубля за 1 кВтч

- Дневная зона (пиковая и полупиковая): 3,43 рубля за 1 кВтч

- Ночная зона: 2,20 рубля за 1 кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

- Пиковая зона: 3,46 рубля за 1 кВтч

- Полупиковая зона: 3,40 рубля за 1 кВтч

- Ночная зона: 2,20 рубля за 1 кВтч

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ ТВЕРДО-КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2020

- За одного проживающего: 88,20 рублей

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2020

Нормативы потребления газа населением на территории Пермского края (при отсутствии приборов учёта газа)

- Для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения: 12 куб. метров на человека в месяц

- Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения: 35 куб. метров на человека в месяц

- Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения: 20 куб. метров на человека в месяц

- Для отопления жилых помещений от газовых приборов: 10 куб. метров на 1 кв. метр в месяц

Розничные цены на природный (сетевой) газ

При оплате по прибору учета за 1 куб. метр потребленного газ

- В квартире с газовым счетчиком на приготовление пищи и нагрев воды: 6,61 рублей

- В жилых помещениях с газовым счетчиком на отопление и приготовление пищи: 5,55 рублей

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА КАПРЕМОНТ В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2020

С 1 января 2022 года оплата за капитальный ремонт составляет 10,10 рублей за 1 кв. метр общей площади объекта недвижимости в месяц.

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