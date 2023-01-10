«Его гасить надо!» Начался суд над пермяком, который убил друга, не поделив с ним проституток

Эта шокирующая история случилась в марте прошлого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском суде Перми начался процесс над 41-летним мужчиной, который обвиняется в убийстве и краже. Еще один подсудимый – причастен только к краже.

Плата за любовь

Эта шокирующая история случилась в марте прошлого года. Жителю Свердловского района Перми исполнялся 41 год. Мужчина жил один, бывшая подруга лишь иногда навещала экс-любовника.

В свой день рождения он позвал родных и знакомых, но поздравить его приехали только двое приятелей. Один – близкий друг из Закамска, второй – общий знакомый. Праздник отмечали мужской компанией, потом решили вызвать трех проституток. Девочки из Добрянки, работали сами на себя - без сутенеров и охраны.

Путаны разнообразили праздник на час, потом встал вопрос о продлении услуг девочек. И вот тут между мужиками возникло недопонимание. Надо было скидываться на оплату проституток, а именинник платить за всех не хотел!

Девушки хотели было остаться, им, все-таки, заплатили еще за час, но дамы вернули деньги, поскольку гость вел себя вызывающе. «Ночные бабочки» упорхнули, а выяснение отношений из-за денег между пьяными приятелями продолжилось.

«Забирай, подавись!»

Именинник в итоге бросил деньги на стол со словами: «Забирай, подавись!» и попытался ударить друга, но промахнулся. Приятель толкнул виновника торжества, тот, падая, ударился об косяк, разбил голову.

Когда гость увидел, что у хозяина хлещет кровь, закричал: «Его надо гасить, сдаст!». Третий человек, присутствующий в компании, обомлел, когда «близкий друг» схватил нож и начал резать именинника.

Как итог - 15 ножевых, квартира вся в крови. Убийца для чего-то пытался отрезать голову жертвы. А потом двое мужчин затерли следы и, уходя, прихватили с собой ноутбук и два сотовых телефона.

Труп нашла любовница

Спустя пять суток тревогу забила бывшая сожительница именинника - мужчина не выходил на связь. Женщина приехала в квартиру дома по улице Муромской и обнаружила труп.

Убийство было совершено в условиях неочевидности, свидетелей нет, соседи по подъезду ничего не слышали. В течении суток оперативники установили все контакты потерпевшего, нашли и тех самых путан. Убийца попытался скрыться, залег в квартире у своих знакомых. Но оба приятеля были задержаны. Сыщики нашли и похищенное имущество.

- Уголовное дело расследовалось по статьям: убийство и кража. Обвиняемый, 1981 г.р., ранее не судимый житель Кировского района. Второй человек причастен только к краже, - следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Никита Чащин.

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