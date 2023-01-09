«Приятный новогодний подарок и большая честь»: Заслуженный спасатель России Алексей Дударев рассказал, как узнал о высокой награде

Алексей Дударев. Фото: Российский союз спасателей

- 31 декабря с самого утра я начал получать сообщения от друзей и коллег, писавших мне поздравительные слова, - говорит генеральный директор ООО «Экологическая перспектива» Алексей Дударев. - На сайте Президента России был опубликован Указ о присвоении мне почетного звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации». И это был не только приятный новогодний подарок, но и большая честь, причем, не только для меня, но и для всего моего коллектива и моей семьи.

Спас юных спортсменов

Пермский спасатель Алексей Дударев не раз попадал в заголовки газет. В последний раз – год назад, когда спасал детей из попавшего в ДТП автобуса. Авария произошла в декабре 2021-го года в Ярославской области. От движущегося по трассе лесовоза оторвался прицеп с бревнами и влетел в автобус Mercedes, двигающийся по «встречке». В салоне автобуса ехали на соревнования юные спортсмены. Спасатель, оказавшийся рядом, вместе с одним из тренеров помогал вытаскивать детей из помятого автобуса.

- Звание «Заслуженного спасателя» - это серьезное и значимое звание в нашей сфере, его дают тому, кто целиком и полностью посвятил себя делу спасения людей, имеет большой опыт и навыки, а также более 20 лет работает в сфере спасения, - объясняет Алексей Германович. – Поэтому история с аварией под Ярославлем – это только часть моей работы. Отмечу, что начиная с 1995 года, когда была введена эта награда, к званию «Заслуженный Спасатель России» было представлено лишь 400 человек в нашей стране. Многим Заслуженным спасателям страны сейчас уже за 70, но они все еще в строю, организовывают соревнования, делятся опытом с молодежью и даже возглавляют Службы спасения.

Проблем в техногенном регионе хватает

ООО «Экологическая перспектива», которое основал и возглавляет Алексей Дударев, единственное в Пермском крае подразделение, которое работает с химически опасными веществами и занимается ликвидацией ЧС, а также аварийно-спасательными работами повышенной опасности.

- Наш регион является техногенным, к тому же у нас много заброшенных хозяйственных проблем прошлых лет, поэтому наша работа направлена на минимизацию рисков отравления людей во время чрезвычайных ситуаций, - говорит Заслуженный спасатель РФ. - Из своей практики могу вспомнить несколько серьезных случаев, когда существовала реальная угроза населению. К примеру, более 10 лет назад в Свердловском районе Перми мы ликвидировали 14 баллонов с хлором, не допустив их разгерметизации.

Ржавые баллоны с опасным веществом были обнаружены во время земляных работ на глубине более трех метров. Была реальная угроза разгерметизации.

- Мы аккуратно достали их, вывезли на склад, а потом передали на утилизацию, - вспоминает Алексей Германович. - Еще одна серьезная операция была, когда мы вывозили опасные отходы со складов обанкротившегося пермского предприятия. Они в любой момент могли взорваться и распространиться в атмосфере и по территории. Но, к счастью, обошлось без ЧП.

Надолго запомнился спасателю и еще один шокирующий случай, произошедший чуть более года назад. В Пермском крае попал в ДТП грузовик, перевозивший плавиковую кислоту, которая разъедает все и вся. В результате аварии разгерметизировалось несколько бочек. Водитель, пока обходил свой автомобиль, получил серьезные химические ожоги. У него вместе с ботинками слезла кожа с ног.

- Нам пришлось ликвидировать ситуацию, чтобы не пострадали другие люди, - говорит Алексей Дударев.

Талисман – памятник спасателям

Алексей Германович Дударев - второй Заслуженный спасатель Российской Федерации в Пермском крае. Первым в 90-х годах прошлого века высокого звания удостоили спасателя из Кунгура Александра Васильевича Вертипрахова. Он давно на пенсии, но всегда на связи, готов прийти на помощь и поделиться опытом.

- Спасатели – это такие же люди, как и все остальные, - говорит Алексей Дударев. - Страх у нас тоже присутствует, но страх этот осознанный, ведь мы более подготовлены в профессиональном, теоретическом и практическом плане. Умеем не только себя защитить, но и оказать помощь тем, кому она необходима.

Когда Алексей Германович уходит на дежурство, его семья всегда тревожится и переживает за него, но узнает о случившемся чаще всего после того, когда уже все ликвидировано.

- А талисман у меня один и очень знаковый, - улыбается он. - В 2012 году Союз спасателей на народные деньги построил в Москве памятник Спасателям. У меня на столе стоит копия этого памятника. Для нас это главный талисман, который каждый день напоминает нам, для чего мы работаем и кому служим. А служим мы нашему народу!

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