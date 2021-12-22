Пермский спасатель вытащил из разбитого автобуса 14 детей

Алексей Дударев. Фото: Российский союз спасателей

Микроавтобус с юными спортсменами в Ярославской области попал в серьезное ДТП. 14 ребят вместе с двумя тренерами и родителями направлялись на соревнования в Подмосковье.

- На трассе у лесовоза оторвался прицеп с бревнами, его выбросило на встречную полосу, где в это время двигался «Мерседес» с детской спортивной командой, - рассказал председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев. Пермский спасатель как раз в этот момент ехал по дороге на своем автомобиле.

Уходя от рассыпавшихся бревен, водитель микроавтобуса резко повернул в сторону. «Мерседес» упал набок на обочину.

Алексей Дударев остановил машину, первым делом вызвал службу 112 и побежал к месту аварии.

- Только подошел, один из тренеров вылез из люка на крыше микроавтобуса. Мы вместе с ним начали вытаскивать ребят наружу, я их осматривал, - рассказал «Комсомолке» спасатель. - Дети были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому обошлось минимальными травмами: ссадины, ушибы. На улице было холодно, я их отправил в находившееся поблизости здание заправки, чтобы они вдобавок к стрессу не получили еще и переохлаждение.

Последним из перевернувшегося микроавтобуса достали водителя. У него были сломаны рука и ребра.

- Водитель - молодец¸ насколько смог – ушел от аварии, - говорит Алексей Дударев. - Но удар хоть и вскользь, пришелся как раз на водительское место. Пока ждали скорую, я посадил его в свой автомобиль, чтобы контролировать состояние. Разговаривал с ним, отвлекал.

Когда прибыла первая скорая, спасатель передал медикам водителя. Затем встретил вторую скорую, и вместе с врачами отправился на заправку, где приходили в себя после ДТП дети. У пятерых из них оказалось сотрясение мозга, остальные отделались синяками и ушибами. К вечеру всех детей отпустили по домам. В больнице остается только водитель.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.