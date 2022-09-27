Пермский психотерапевт объяснил, почему врачи, которые вели Артема Казанцева, могли упустить, что он был опасен

Для родителей эта беда стала полным шоком. Фото: Мария Бакланова

- Из школы он ушел после 9 класса и больше мы не общались, - рассказала «КП» одноклассница Артема Казанцева. – Пока учился, вел себя адекватно, дружелюбно. Не могу сказать о нем ничего плохого, хотя учился он, конечно, не очень. Только по слухам мы знали, что после ухода из школы он перестал общаться с одноклассниками и связался с дурной компанией.

В 2011 году Артема Казанцева, совершившего вооруженное нападение на свою школу, поставили на учет к психиатру. Последний раз 34-летний мужчина был на приеме у врача неделю назад. Почему доктор не разглядел, что его давний пациент может быть опасен для окружающих?

- С точки зрения психиатрии у пациентов с шизофренией есть разделение на психотические расстройства и психопатические, - объясняет пермский врач-психотерапевт, психолог Николай Стрелков. - Когда человек в психозе, у него галлюцинации и бред, он заметен для врачей и даже для окружающих, и таких людей проглядеть сложно. А психопатические личности они запросто могут сыграть роль «хорошего мальчика» или условно говоря, нормального человека. Артем Казанцев наподобие пермского Тимура Бекмансурова – человек ненавидящий людей и имеющий напряженность и убежденность, что все вокруг зло. Психика у обоих была не настолько сломана, что они могли войти в доверие, знали, где нужно улыбнуться и сохраняли контроль за своим поведением.

Именно потому психопаты признаются судом виновными в совершении преступлений, а психотиков суды отправляют на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Если человек в психозе, это может привести к выдаче группы инвалидности, в том числе нетрудоспособной, а человек с личностным расстройством даже считается трудоспособным. В армию их, правда, не берут, потому что они могут взять автомат и перестрелять людей. А работать, да, они могут.

И по мнению Николая Стрелкова, нам с этим, увы, жить дальше и периодически подобное будет выплескиваться.

- 50 лет назад никто из таких пациентов не пришел бы в школу с оружием, а современная реальность, увы, открыла для них страшное окошко для сброса своего напряжения, - говорит специалист. - Ну, а чтобы понять более локально, где что врач проглядел, нужно в историю болезни пациента Казанцева погружаться.

Напомним, трагедия, в результате которой погибли 17 человек – 11 детей и шесть взрослых – произошла утром 26 сентября. В ижевскую школу № 88 зашел неизвестный в черной майке с нацистской символикой и балаклаве. Он открыл огонь по охранникам, педагогам и детям. Помимо убитых, ранено 14 детей и 7 взрослых.

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