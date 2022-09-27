Эксперт: Трагедия в Ижевске подтвердила пробелы в охране школ и вузов

Ижевский преступник вооружился множеством магазинов с пистолетными патронами. Фото: СКР.

Случившееся нападение вооруженного преступника на ижевскую школу №88 имеет нечто общее с предыдущими трагедиями, произошедшими ранее в университете в Перми, а еще раньше - в 127 пермской школе. Нападавшие беспрепятственно преодолели охрану на входе. В одном случае попросту обманули охранника, в двух других – обезвредили с помощью огнестрельного оружия. В Ижевске выстрелы оказались смертельными.

Чего не учитывает нынешняя система охраны, которая практикуется в учебных заведениях? Можно ли ее сделать более надежной?

Свои соображения по этому поводу высказывает член президиума Федерального координационного центра руководителей охранных структур Андрей Козеев:

- Охрана – это последний рубеж обороны учебных заведений. Вообще-то безопасность определяется качеством общества. Но если говорить о технических проблемах, то охрана школ и вузов должна выглядеть иначе, чем сейчас. Трагедия в Ижевске подтвердила пробелы в системе безопасности учебных заведений. Какой она должны быть в идеале?

На периметр школьной территории, защищенной охраной с сигнализацией, нужно вынести будку охранника. Второй охраняющий находится внутри помещения за пультом и следит с помощью видеокамер, в том числе, за происходящим снаружи. Это может быть девушка-оператор.

Входная дверь должна быть оснащена электронным запором. В случае опасности вход запирается, тогда хотя бы находящиеся в здании оказываются защищены.

Вместо хлипких турникетов, которые несложно перескочить, следует установить надежные. Например, ростовые роторные, которые вахтер может заблокировать нажатием педали.

Разумеется, и будка, и пульт охраны должны быть оборудованы бронированным пуленепробиваемым стеклом. У охранника должно быть в запасе, как минимум, 2-3 минуты, чтобы хотя бы успеть нажать тревожную кнопку.

Может быть, стоило бы разработать для классов и кабинетов надежные двери со специальными замками, которые невозможно выбить выстрелом. Допустим, они могут быть снаружи деревянными, но с металлической прослойкой внутри, чтобы не походить на тюремные, но задерживать пули.

Еще важный момент, который стоило бы обсудить: сейчас федеральный заказчик запрещает находиться в школах охранникам с оружием. А как иначе противостоять вооруженному преступнику? А если охрана не может ему воспрепятствовать, то и вся система безопасности оказывается под вопросом.

Понятно, что в данном случае встанет вопрос о квалификации охранников. Но он и сейчас стоит весьма остро. Выбор подрядной охранной организации по принципу наименьшей цены имеет печальные последствия. Например, сейчас в той же Перми школы подписывают контракты на охранные услуги с ценой оплаты за час, максимум, в 150 рублей. Но профессиональным ЧОПам такие услуги невыгодны – по трудовому законодательству почасовая оплата их сотрудников как раз составляет те же 150 рублей. Вот они и принимают для охраны бюджетных учреждений людей без специальных навыков вне штата или на полставки, а то и на четверть ставки.

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