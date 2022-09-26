На фото предположительно тот самый Артем Фото: Мария Бакланова/предоставлено КП

15 человек, среди которых 11 детей, стали жертвами 34-летнего Артема Казанцева, устроившего в понедельник 26 сентября стрельбу в школе №88 в Ижевске, более 20 человек получили различные ранения: 12 находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой в одном из кабинетов школы.

Но что могло стать причиной такого чудовищного поступка? Ненависть ко всему живому, к самому себе, травма детства или что-то другое? Сейчас в этом разбираются следователи, они уже провели обыск в его квартире и теперь изучают его личность, взгляды и окружение. А одноклассники Артема, узнав, что это именно он унес жизни 15 человек, просто не могут найти слов и недоумевают, как из доброжелательного «ежика» он превратился в настоящего монстра.

- Мы учились в параллельных классах. Он был в «В» классе. Ездили вместе в трудовой лагерь на сбор клубники, - вспоминает одноклассница Казанцева Анна Данилова. - Он был обычным ребенком - общительный, жизнерадостный. Прозвище у него было ежик, потому что у него были жесткие волосы, да и сам он смахивал на него. Ничего плохо за школьное время про него вспомнить не могу и от этого страшно, я просто в ужасе, что этим душегубом оказался он. В голове не укладывается. Что с ним произошло после школы, что так перевернулась его жизнь? Сейчас у меня в ушах стоит его смех. Он очень хорошо пародировал смех дятла Вуди из мультика. Теперь я не смогу больше смотреть этот мультфильм.

Напомним, утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание школы №88 и открыл стрельбу. По последним официальным данным, в результате погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В республике объявлен траур. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

UPD: Поздней ночью СК России сообщил о 17 погибших, среди них 11 детей и 6 взрослых.

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