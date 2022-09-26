Напавший на школу в Ижевске стрелял из двух переделанных травматов

В Ижевске произошла страшная трагедия. В школу №88 проник человек, одетый в балаклаву и майку с нацистской символикой, и открыл стрельбу. Он начал стрелять в охранников, потом в детей и учителей. А затем покончил с собой.

Погибли шестеро взрослых и семеро детей, есть много раненых.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по двум статьям – об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По предварительным данным, преступник открыл пальбу из двух травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны. Где мог приобрести преступник такое оружие? Мог ли изготовить его сам?

- «На коленке» из травматического пистолета боевой не сделаешь, для этого, нужна слесарная мастерская, - объяснил председатель Совета РОСО «Федерация практической стрельбы Пермского края» Сергей Чегодаев. - Как минимум, потребовалось бы заменить ствол - в травмате его невозможно расточить под нужный калибр патрона. Замены потребовали бы и другие части пистолета, например, затвор мог просто не выдержать интенсивной стрельбы. Впрочем, Ижевск – столица производства стрелкового оружия. Здесь вполне могли найтись подобные умельцы и нужные запчасти. Либо сам преступник имел какое-то отношение к оружейному делу.

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