Жил на стройке и голодал: в Перми целым микрорайоном спасали замерзающего ворона

Ворон Карлуша в приюте для диких птиц. Фото: Анастасии Чудиновой.

5 января стало для молодого вОрона Карлуши началом новой счастливой жизни. Его общими усилиями поймали жители микрорайона Гайва, которые подкармливали птицу с лета. Он не мог летать и жил в недостроенном здании на Карбышева, 74.

- Вороны-родители кормили птенца до конца лета прошлого года, а потом оставили, потому что он не мог летать, - рассказала «Комсомолке» одна из спасительниц ворона Анастасия Чудинова. - Карлуша оказался на редкость смышленым: чтобы выжить он до поздней осени, пока не было снега, жил на заброшенной стройке в микрорайоне Гайва, за домом Карбышева, 74. Пропитание искал себе самостоятельно.

Заброшенная стройка. Фото: Анастасия Чудинова.

Но с приходом зимы и исчезновения корма в виде насекомых и растительности, птице стало совсем нелегко. Выжил он только благодаря добрым людям – они кидали еду с балконов. Правда, и здесь Карлуше приходилось непросто: дармовой пищей не прочь были полакомиться и другие пернатые – ворОны, сороки и другие вОроны, которые его просто забивали. Но борец Карлуша и здесь не сдавался – пока были силы, он давал всем отпор.

- На землю ворон не спускался, только скакал и быстро бегал по стройке. Иногда спал на ветке дерева, - продолжила свой рассказ женщина. – Приходилось и детей от него отгонять: они кидали в птицу камни и пугали ее.

С приходом морозов и снегопадов дела у Карлуши стали еще хуже. Он часто и подолгу отсиживался в укромных местах. Сердобольные жители Гайвы больше не в силах смотреть на страдания птицы, решили его отловить и передать в пермский приют диких птиц, а еще обследовать у ветеринаров. Но сделать это, оказалось, не так-то просто – жизнь научила нелетающего Карлушу быть очень осторожным и очень быстрым. А в новогодние дни он вообще пропал – видимо, испугался фейерверков. На своей ветке ворон появился вновь только вечером 3 января, где устроился на ночлег.

Ворон Карлуша. Фото: Анастасия Чудинова.

Собрав друзей и вооружившись подсачниками для рыбной ловли, жители Гайвы вышли на операцию по спасению птицы. Сначала они сбили ее в снег, по которому Карлуша буквально бежал, размахивая крыльями.

- Общими усилиями мы все-таки смогли его поймать, а потом отвезли в приют, - вспоминает Анастасия. - Карлуше сделали рентген, который показал, что все кости у него целы, поэтому предварительно ветеринары поставили ему диагноз «рахит». Еще у птицы нашли пухопероедов - насекомых, которые съедают перья. Поэтому у нас есть надежда, что при должном уходе и кормлении Карлуша начнет летать, и мы сможем вернуть его на прежнее место жительства.

Пермячка отметила, что ворон объединил вокруг себя много сердечных людей, которые все это время помогали прекрасной, умной и большой птице выжить.

- Спасибо огромное всем «кормильцам» и просто неравнодушным людям. Новогоднее чудо произошло - мы спасли жизнь. И это самое важное! – подчеркнула Анастасия, а потом обратилась ко всем жителям города с просьбой не проходить мимо нуждающихся в помощи братьев наших меньших: - Если у вас нет возможности помочь им лично, напишите в соцсети: другие увидят ваш пост и обязательно помогут. Всем здоровья и добра в Новом году!

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