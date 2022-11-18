Ходил по льду озера и замерзал: В Пермском крае спасли лебедя со сломанным крылом

У птицы со сломанным крылом не было доступа к водоему. Фото: группа ВКонтакте Администрация Юсьвинского муниципального округа.

«Спасибо, люди добрые», «Очень радуют такие поступки», «Вон сколько народу пришло птичку спасать. А добро - добром оборачивается! Как сейчас говорят - бумерангом!», - пишут в соцсетях жители Юсьвенского округа.

17 ноября в Пермском крае прошла настоящая спасательная операция по вызволению из беды замерзающего лебедя со сломанным крылом. О том, что на озере между деревнями Чикманово и Трифаново погибает лебедь, обнаружили местные жители и сообщили об этом замглаве администрации Юсьвинского округа Александру Власову.

Последние несколько дней температура воздуха по ночам здесь достигала -20 градусов и озеро, в котором остался зимовать травмированный лебедь, покрылось льдом. Не осталось даже полыньи, поэтому замерзающая птица просто сидела или ходила по льду на лапках.

С самого утра специалисты начали принимать меры по спасению погибающей птицы: на озеро выехала группа местного аварийно – спасательного формирования.

Лебедь пошипел, но понял, что люди пришли к нему с добром. Фото: группа ВКонтакте Администрация Юсьвинского муниципального округа.

- Прибыв на место, лебедя мы не увидели, - рассказал специалист отдела гражданской защиты администрации Павел Казанцев. – Местные рыбаки птицу на озере с утра тоже не видели. Тогда мы решили искать его.

Спасатели разделились на две группы и пошли вокруг озера.

- Смотрим, в самом центре белый столбик возвышается, стали приближаться – точно лебедь сидит на лапках, - продолжает Павел Казанцев. - Благо лед сковался прочный, его толщина была около пяти сантиметров. Несмотря на больное крыло, лебедь несколько раз пытался убежать от нас, но тут очень пригодилась сетка, которую прихватил один из спасателей.

Это временное жилище птицы. Фото: группа ВКонтакте Администрация Юсьвинского муниципального округа.

Птица словно понимала, что ее спасают и, пошипев немного, успокоилась. Бедолагу погрузили в машину и привезли на временное место жительства – во двор супругов Федосеевых из села Аксеново. А на постоянное место жительства лебедя могут отправить в крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Остапово.

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