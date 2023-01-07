В Пермском крае ищут адресатов потерянной открытки 47-летней давности

Завалившиеся за почтовый ящик открытки нашли спустя десятилетия. Фото: соцсети Михаила Борисова.
Рождественское чудо произошло в сочельник с главой Кировского района Перми Михаилов Борисовым. Днем 6 января ему позвонил коллега из Кемерово и рассказал интересную историю.
- В результате монтажных работ в многоквартирном доме, при снятии почтовых ящиков были найдены письма и открытки, которые так и не дошли до своего адресата, - рассказал Борисов в социальных сетях. – Как выяснилось, часть из них завалилась за ящики.
Найденные открытки - привет из прошлого. Фото: соцсети Михаила Борисова.
Глава Кировского района Перми хочет найти адресатов этой открытки. Фото: соцсети Михаила Борисова.
- Эта открытка с поздравлением 1 Мая, которое навеяло добрые воспоминания с детства! – написал глава Кировского района. - Мы решили не оставлять письма без адресатов и приложить все усилия для их поиска. Кемеровские чиновники сразу же связались с советом многоквартирного дома, чтобы передать запоздавшие на десятилетия открытки и письма до получателей или их родственников.
- Но, к сожалению, наша открытка, так и не нашла своего получателя, - посетовал Михаил Борисов. - Возможно, семья Кобец уже давно поменяла свое место жительства и переехала из Кемерово с улицы Бульварной, 61 в другое место. Поэтому мы ищем отправителя этой открытки - семью Раковых, которые жили в 1975 году в городе Чёрмоз по улице Мичурина, 28. Отзовитесь, если вы знаете отправителей или получателей. В дни новогодних чудес хочется надеяться, что кто-то получит весточку из прошлого и согреется ей.
В заключении своего обращения глава Кировского района Перми попросил всех неравнодушных помочь в распространении данной информации и стать частью команды 12-й рукопожатий. А еще Михаил Борисов пригласил своих подписчиков окунуться в прошлое: прочитать послания с открыток десятилетней давности.
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