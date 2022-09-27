Администрация Перми презентовала новую сувенирную продукцию

Памятник "Пермяк соленые уши" теперь и на открытках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Презентация новой сувенирной продукции прошла 27 сентября, во Всемирный день туризма. Представители горадминистрации показали подарочные открытки, календари, туристические и событийные лифлеты (рекламные листы). Все изображения на них узнаваемы. Так, на открытках можно увидеть следующие городские достопримечательности – памятник «Пермяк соленые уши», ротонду в парке им. Горького, а также официальную символику «Пермь-300» с видами пермской набережной и арт-объекта «Счастье не за горами».

На туристических лифлетах изображена карта Перми с пешеходными маршрутами – «Зеленой» и «Красной» линиями, а также представлена информация о туристических местах и достопримечательностях города.

В лифлете событийного календаря описаны важные городские мероприятия, которые пройдут в Перми в 2023 году – Пермский марафон, Дягилевский фестиваль, Фестиваль рек, форум «Россия – спортивная держава».

Новая сувенирная продукция будет бесплатно представлена на туристических стойках в пермском аэропорту, в гостиницах и туристско-информационных центрах, сообщили в мэрии.

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