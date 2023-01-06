В Перми в Рождество в храмах пройдут службы, а на эспланаде праздничная программа

Во всех храмах Прикамья пройдут праздничные службы. Фото: Олег Укладов

6 января отмечается Рождественский сочельник, а в ночь с 6 на 7 января наступит Рождество Христово – это значимый день и праздник для верующих.

Он ассоциируется у православных с радостью, торжеством, обновлением, началом новой жизни. Именно от Рождества Христова ведется наше летоисчисление.

Традиционно во всех храмах Прикамья пройдут праздничные службы. Важной их частью становится вынос священником в центр храма зажженной свечи, как символа загоревшейся звезды на закатном небе.

Главное Рождественское богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе (Пермь, ул. Монастырская, 95). Его возглавит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (6 января в 17.00 - Всенощное бдение, в ночь с 6 на 7 января в 23.45 - ночная Божественная литургия). Также можно посетить богослужения в других храмах.

В Перми 7 января на городской эспланаде в ледовом городке пройдет праздничная программа «Свет Рождества». К празднику здесь появится рождественский вертеп – один из главных символов предстоящего праздника.

В администрации Перми рассказали, что в ледовом городке детей ждут подвижные игры с аниматорами и выступление пермских коллективов.

Программа «Рождественские игрища» пройдет с 12:00 до 16:00, дети поиграют в подвижные игры вместе с аниматорами.

С 16:00 до 19:00 для зрителей выступят артисты и творческие коллективы Перми – группа «НИЛ» и Анастасия Усольцева, солисты Николай Червон, Александр и Ксения Тыщик, Маша Савостина и Женя Старков, Маша Галавура, фолк-проект «Груша», ансамбль «Прикамье», арт-группа «Вокал Микс».

Напомним, время работы главного ледового городка: выходные и праздничные дни – 10:00 - 23:00, будни – 12:00 - 22:00.

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